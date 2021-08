“Caí en una depresión”: fuertes revelaciones de “Chicharito” Hernández

Javier “Chicharito” Hernández mencionó que le costó mucho trabajo adaptarse al LA Galaxy por cuestiones personales de la cual confesó: “caí en una depresión profunda”.

En una entrevista con ESPN dio detalle de todo lo que le afectó no solo la pandemia, sino también la muerte de su padre, sus situaciones personales y el cambio al Galaxy en su primera temporada del MLS.

El mexicano mencionó que no se había dado cuenta de haber caído en una depresión, hasta que por fin aceptó la realidad y que “no era responsabilidad ni del COVID, ni de la muerte de mi padre, ni de las personas relacionadas a mis situaciones personales, ni que si el clima, ni que la ciudad”.

“Creo que tenía un vacío tan fuerte conmigo mismo que luego me di cuenta que solamente se iba a llenar con amor propio y nada más, pero cuando sabes que tú eres el responsable eres el creador de cualquier cosa”, ahí recordó la frase “imaginemos cosas chingonas”.

Foto: Instagram/@sergioadippw

“imaginarse está bien, pero he tratado de hacerlo en mi carrera y lo he hecho toda mi vida”, confesó el futbolista.

En cuanto a la muerte de su abuelo habló sobre lo importante que fue como una figura paterna, profesional, personal y “emocionalmente al lado de él.

“Gente cercana a mí familia sabe que ha sido un equipo de amor y de trabajo hasta la fecha. Han sido mis mayores apoyos y mis mayores críticos. Hasta la fecha”, mencionó “Chicharito”.

En la entrevista que realizó ESPN a Javier Hernández dijo que todas las mañanas le motiva el amor que tiene a la cancha para seguir siendo futbolista.

En la imagen, el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández. EFE News/Marcelino Benito/Archivo

“Lo que siento cuando vengo. De verdad ese es el amor, se puede quedar ambiguo, pero es lo que siento porque de verdad profundamente si no es lo que existiera ese amor y esa pasión no le dedicaría tanto tiempo como en muchas cosas y no le dedicaría entre seis a ocho horas al deporte”, mencionó.

“Chicharito” mencionó que esa motivación es lo que siente al ver que una institución ofreció por él “para ser uno de los mejores de La Liga. Entonces debo de comportarme como uno de los mejores, yo sé que nada más doce horas aquí o tres horas aquí no van a ser suficientes para regresarle esa confianza a lo que me dijeron, hasta económicamente lo que me pagaron”.

Sobre el juego de estrellas de MLS y de MX falta poco para que llegue y Javier Hernández lo sabe, por lo cual para él es un reto muy importante, pero depende de su recuperación para llegar a ese partido.

“Yo creo que la historia de el “Chicharito” o de Javier, del año pasado a ahora, que quiero que entiendan el mensaje es que la verdad vale madre. El año pasado no daba un peso por mí y ahora estoy en el All Star”, comentó.

Sobre el cambio más grande que se dijo mucho en este año, el mexicano dijo que eso “vale madre”, porque solo es él, para la gente es Javier “y que soy humano y la puedo cagar, me puede ir mal, pero que eso no me quita, no soy menos que nadie”.

Confesó que ese giro que tuvo fue más interno y con amor propio lo que generó en su vida.

