Árbitros de la FMF participarán en las eliminatorias mundialistas Qatar 2022

(Foto: Twitter/ @FMF)

Previo al inicio de las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio a conocer que parte de los árbitros que silban en la Liga MX tendrán actividad con el calendario FIFA de las eliminatorias Concacaf de la Copa del Mundo.

Por medio de un comunicado oficial, la liga mexicana explicó que parte de la internacionalización de la liga, se busca que todos los sectores tengan mayores oportunidades y entre ellos se encuentran los comisionados del torneo.

“La LIGA BBVA MX fue informada oficialmente, por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que tres Comisarios mexicanos fueron designados para distintos partidos de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022″, se lee en el comunicado oficial.

“Fidel Pichel, en los compromisos Canadá vs. Honduras y Canadá vs. El Salvador, y Héctor Cárdenas en el encuentro Estados Unidos vs. Canadá, fueron designados como Comisionados de Partido. Con base en su vasta experiencia, serán encargados de vigilar que los encuentros se lleven a cabo en tiempo y forma en todos los aspectos de la organización, así como tomar decisiones conjuntas con los oficiales ante incidentes e imprevistos que puedan surgir en torno a la realización de los partidos”, continúa el comunicado.





*Información en desarrollo