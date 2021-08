Santiago Solari no estará en el banquillo para el juego de América vs Xolos

Santiago Solari presentó este domingo malestares generales y náuseas, esto le representó una revisión médica, y pese a que se descarta que sea un caso de Covid-19, el estratega no podrá estar en la banca del Estadio Azteca en el juego contra Xolos correspondiente a la jornada 6. El conjunto de Coapa viene de vencer a Juárez en el partido a mitad de semana, mientras que Xolos dividió puntos contra Puebla.

Emilio Azcárraga, dueño del club, fue quien expuso el caso de Solari a través de su cuenta de Twitter. “Deseo mucha suerte al @ClubAmerica en su encuentro con Xolos. También, pronta recuperación a nuestro DT que hoy tuvo molestias menores que requirieron revisión médica”, se lee en el tuit de Azcarraga.

Con el pasar del tiempo, después se confirmó que no estaría en el banco, y que su lugar sería ocupado por su auxiliar, Santiago Sánchez, esto según información de Julio Ibáñez, mismo que también puntualizó que el estratega argentino estaría en observación, pero que no se trataba de un caso de infección por coronavirus.

Solari llegó al América en diciembre de 2020 para suplir a Miguel Herrera, quien abandonó la institución después de haber perdido la semifinal de la Concachampions con el LAFC de Carlos Vela. A pesar del resultado, Herrera también se vio involucrado en una riña con el cuerpo técnico del conjunto estadounidense.

El director técnico argentino mantiene como líderes a las águilas, y pese a que ha sido señalado por el funcionamiento del equipo, mantiene un saldo positivo en cuanto a resultados. De 15 puntos posibles, ha cosechado 13, gracias a sus cuatro victorias y un empate.

América y Santiago Solari se han visto mermados en este Grita México 2021: las lesiones son un factor clave en el reajuste del argentino en su plantel y esquemas de juego. Las más graves, las de Santiago Naveda y Leonardo Suarez (ambos se perderían lo que resta de la campaña), le exigieron replantear sus planes y buscar alternativas que pudieran cumplir las funciones que tenía contempladas para dichos futbolistas.

Para suplir la baja de Naveda, América se hizo de los servicios de Mario Osuna, mediocampista de contención con amplio recorrido en Liga MX y que puede ser un recambio de experiencia para Pedro Aquino o Richard Sánchez, los titulares. En cambio, para cubrir la lesión de Leo Suarez, se recurrió a la opción Renato Ibarra, misma que fue duramente criticada por diversos sectores y personajes, pero que a fin de cuentas se llevó a cabo, y actualmente es un elemento elegible para el cuerpo técnico del club.

Solari ha mencionado que planea mantener su contrato con América, pero que una vez finalizado, le gustaría regresar a dirigir a algún equipo en Europa.

Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé tres años maravillosos en el Inter.. El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental, dijo el estratega para la Gazzeta Dello Sport de Italia.