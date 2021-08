“Los que me quieren fuera no los tomo en cuenta”: así reaccionó Lillini por afición que se manifestó en CU

Lilini reaccionó ante los medios después del partido contra Puebla (Foto: Vincent Carchietta/ USA TODAY Sports)

Los Pumas vencieron a Puebla esta tarde de fútbol en el estadio Olímpico Universitario por marcador de 2-0. Después del encuentro, el técnico Andrés Lilini señaló en conferencia de prensa sus impresiones ante los demostrado en el campo por sus dirigidos y se mostró tranquilo luego de todas las criticas que han recibido los felinos en estos últimos días.

“Le dedicamos el triunfo a la gente que nos apoya, es un regalo para ellos, ojala que sumemos y sigamos dándoles alegrías. " expresó Lilini después de la victoria universitaria.

En la previa del encuentro un grupo numeroso de aficionados de la barra de animación la “REBEL”, se mostraron molestos por los resultados negativos en este inicio de torneo manifestándose a las afueras del estadio. Con pancartas culparon a los dirigentes universitarios por la situación en la que se encuentra actualmente el equipo. Los principales señalados fueron Jesús Ramírez y Leopoldo Silva.

Ante esta situación, Lilini se mostró comprensivo y argumentó que era entendible por el contexto actual de los Pumas, pero que el equipo debía afrontarlo con resultados dentro de la cancha. “No me molesta, el aficionado tiene el derecho de hacer una manifestación, no soy una persona de resentirme y no busco la venganza, los necesitamos a ellos. A los que me quieren afuera del equipo no los tomo en cuenta”, destacó el timonel auriazul.





