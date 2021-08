Cinco deportes de moda que puedes practicar desde casa

Practicar zumba tiene múltiples beneficios para la salud entre ellos está la mejora del sistema circulatorio y cardiovascular (FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

En los inicios de la cuarentena, la forma de realizar ejercicio cambió en diferentes sentidos. Desde los gimnasios, centros deportivos, incluso los parques que tuvieron que cerrar para disminuir los contagios de coronavirus-El deporte se adaptó a la nuevas formas de vivir en confinamiento. Aunque, durante el proceso de cambio del semáforo epidemiológico poco a poco se fueron reabriendo los espacios para ejercitarse, hay nuevas tendencias para realizar ejercicio que pueden ayudar a reducir situaciones de estrés provocadas por el Covid-19 o las múltiples actividades en la casa y trabajo.

Yoga

Practicar yoga es una buena opción para disminuir el dolor de espalda que puede ocasionar estar frente a la computadora, además, es de gran ayuda para corregir la postura y para trabajar la relajación. Se puede realizar en cualquier espacio de la casa donde los muebles no sean un impedimento para realizarlo. También está el Fly-yoga, que combina la danza, la gimnasia y las artes acrobáticas. A través de YouTube hay diversos cursos que pueden servir de guía para adentrarse en este ejercicio.

Monserrat Cuadros instructora de Yoga infantil y para adultos, en tiempos de COVID-19 mudó sus clases a los dispositivos tecnológicos a través de diversas aplicaciones y redes sociales, buscando mantener la dinámica de la práctica diaria para poder ayudar a mantener la salud mental. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/CUARTOSCURO.COM)

Pilates

Los pilates funcionan para darle fortaleza a la columna vertebral, esta práctica es una fusión de la gimnasia y el yoga, pero, en este ejercicio la fuerza muscular se adapta con la respiración y se trabaja la relajación tanto física como mental. Se puede practicar en el piso y algunos de los beneficios de hacer pilates son: corregir y mejorar la postura, es de ayuda para mejorar la respiración y la movilidad de las articulaciones, se gana flexibilidad y funciona para la recuperación de las lesiones de rodilla.

Zumba

Los ejercicios aérobicos de la zumba ponen de buenas a las personas porque se realizan con música de ritmos latinos, se puede realizar en conjunto y se pueden ver las rutinas en YouTube o tomar clases personalizadas en línea. Este ejercicio tiene muchos beneficios como mejorar la flexibilidad del cuerpo, así como la mejora del sistema circulatorio y cardiovascular, quemar calorías. Es una actividad que mezcla la música con movimientos para entrenamiento deportivo, pero antes se requiere de un calentamiento de los músculos y estiramiento.





La zumba se puede realizar en conjunto, siempre y cuando se sigan las medidas sanitarias adecuadas como el uso de cubrebocas. (Foto: José María Martínez /CUARTOSCURO.COM)

Pole Dance

Cada vez más personas se adentran en esta disciplina. A pesar de los prejuicios sociales latentes que hay entorno a la práctica, eso no es un impedimento para que este deporte sea disfrutado por quienes lo practican, porque es de mucha ayuda para fortalecer el abdomen, los brazos y las piernas. Para realizarlo, es necesario una barra vertical, que se puede adaptar a cualquier habitación donde se decida entrenar. Se trabaja con el peso de sí misma, no es indispensable saber bailar, sólo seguir el ritmo de una canción que sea del agrado de la persona que lo practica. El pole dance funciona para fortalecer los huesos, mejorar el estado de ánimo, ganar más fuerza y flexibilidad. Se debe realizar de forma constante para lograr rutinas más complicadas, pero el progreso debe ser poco a poco para no lastimar el cuerpo.

El pole dance es un deporte que no tiene sexo, ni mucho menos tallas. Los ejercicios permiten quemar entre 400 a 800 calorías dependiendo de la rutina de la clase. (Foto: Cristina Espinosa Aguilar/CUARTOSCURO.COM)

Fitball

El fitball es una pelota que mide 35 a 80 centímetros de diámetro, el primer uso que se le dio fue por parte de fisioterapeutas para el desarrollo neurológico en los bebés. Actualmente se usa también en la fisioterapia pero para cualquier edad, en la gimnasia, los pilates y la rehabilitación.

Es un elemento que puede ser alternativo a las pesas, funciona para fortalecer los músculos del cuerpo pero sin tener tanto impacto de carga. El ejercicio con fitball ayuda a mejorar la fuerza de la espalda, a aumentar la resistencia a las lesiones, mejorar la coordinación, los reflejos y el equilibrio.

