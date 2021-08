Por qué Ana Paula Vázquez reemplazará en el Mundial de Tiro con Arco a la campeona olímpica An San

La mexicana Ana Vázquez será el reemplazo de An San en la final de la Copa del Mundo de tiro con Arco. (Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La arquera mexicana Ana Paula Vázquez remplazará a la medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, An San en alineación de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai 2021, que tendrá lugar a finales de septiembre en Yankton, Estados Unidos.

Desde sus redes sociales, Ana Pau compartió la emoción de tener la oportunidad de competir en la Copa del Mundo de Tiro con Arco y agradeció a An San: “Oportunidades así no se dan todos los días, a trabajar mejor para aprovecharla al máximo!”

Ana Paula Vázquez, a través de su cuenta de Twitter agradeció a An San y expresó que aprovechará la oportunidad de competir en la final del Campeonato Mundial de Tiro con Arco. (Foto: Twitter/@AnaPauVF1311)

¿Por qué la tres veces medallista no competirá en la Copa del Mundo?

La campeona olímpica, compartió sus motivos a la World Archery, una de las razones principales es porque la representación de Corea del Sur se enfocó en el ciclo olímpico y An San clasificó debido a su logro de la medalla de oro en la categoría individual en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Corea no estuvo en las tres etapas de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y por esa razón la única forma por la que clasificó An San fue por su participación en los JJOO, la arquera coreana compartió su posicionamiento, además de los motivos por los que decidió no participar.

“Agradezco mucho la invitación y estoy muy orgullosa de ser Campeona Olímpica. Sin embargo, no disparé ninguna etapa de la Copa del Mundo, y me gustaría darle este lugar a alguien que lo hizo. Después de una temporada muy intensa, estoy emocionada de darlo todo en los campeonatos del mundo y luego descansar”

An San, actualmente es la campeona olímpica en las tres categorías: individual, mixto y en equipo femenil. (Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne).

Razones por las que Ana Pau Vázquez fue el reemplazo de An San

Durante el Torneo Final de Clasificación Olímpica, realizado en Paris, la arquera chihuahuense Ana Pau, junto a Aída Román y Alejandra Valencia lograron clasificar a los Olímpicos. Vázquez se colocó entre una de las cuatro finalistas de la categoría individual y en su participación en las tres Copas del Mundo estuvo dentro de las primeras diez.

En 2019, logró ganar su primera medalla de bronce en la categoría senior, durante el Campeonato Panamericano. En el evento de la Copa Mundial de Hyundai remplazará a la campeona olímpica con una de las mejores en el ranking con el puesto número 18.

Ana Pau está preparada para disputar la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, después de recibir la noticia de su merecido lugar, la arquera aprovechará con todo su esfuerzo la oportunidad de su debut con tan sólo 20 años de edad. Ahora está concentrada para mejorar sus resultados que obtuvo en las rondas preliminares de los Juegos Olímpicos, en las que la brasileña Marcelle dos Santos dominó 6 a 4 los sets.

La estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, desde la Olimpiada Nacional se encaminaba a ser olímpica, por sus resultados en el tiro con arco compuesto. A pesar de que esa categoría no era tomada en cuanta para el ciclo olímpico, la arquera decidió doblar sus horas de estudio con el objetivo de poderse enfocar más adelante en clasificar en la máxima justa deportiva de Tokio, lo que le resultó favorable.

La arquera mexicana está en el puesto número 18 del ranking mundial del tiro con arco. (Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne).

La Final de la Copa del Mundo 2021 se disputará del 29 al 30 de septiembre. A través de la página de Facebook de Hyundai Archery World Cup se podrán ver los resultados o resúmenes de las competencias y en la página oficial de YouTube de la World Archery se transmitirán todos los encuentros.

