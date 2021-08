Roger Federer sorprendió con una frase que generó incertidumbre sobre su futuro en el tenis

Roger Federer avisó que se reunirá con sus médicos para definir su futuro (Foto: REUTERS)

A pocos días de haber cumplido 40 años, el tenista suizo Roger Federer no tiene muy claro su futuro a corto plazo. No pudo participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque tuvo una problema con su lesión de rodilla y por estos días no tiene decidido cuándo regresará a las pistas. Al ser consultado por su estado físico, Federer dijo que estaba “bien” pero también fue cauteloso con sus próximos pasos.

“Estuve de vacaciones. No he hecho nada en un tiempo debido a mi rodilla. Tuve que parar por completo después de Wimbledon. Esta semana tengo que reunirme con mis médicos y mi equipo, y luego veremos qué pasa. Por el momento, todo es un poco incierto”, dijo en una entrevista publicada el viernes por el periódico Blick de su país.

Roger, que cumplió los 40 años el pasado 8 de agosto, ha disputado solo 13 partidos en 2021, después de una temporada 2020 alterada por la pandemia del coronavirus y marcada por sus dos operaciones de rodilla. La temporada pasada solamente disputó seis cotejos.

Roger Federer quedó eliminado en los cuartos de final de Wimbledon y no ha vuelto a jugar desde entonces (Foto: EFE)

Después de retirarse antes de los octavos de final de Roland Garros para preparar Wimbledon, el ex número 1 de mundo fue eliminado en cuartos de su torneo preferido por el polaco Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0). Desde entonces, no tuvo buenas señales: renunció a los Juegos Olímpicos de Tokio, y no acudió a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati. Ahora la gran duda es si Federer podrá estar en el próximo US Open, que comienza el 30 de agosto.

“Antes era diferente. Las preguntas eran simples: ¿Cuál es mi posición en la clasificación? ¿Cuál será mi próximo torneo? Hoy es más delicado: ¿Cómo me siento cuando vuelvo a entrenar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo conciliar todo esto con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo?. Antes, si tenía la espalda bloqueada, duraba dos días y todo volvía a la normalidad. Hoy, puedo estar así dos semanas. Se trata de ser más paciente con el dolor, con uno mismo”, se sinceró.

No está claro si Roger Federer podrá participar del próximo US Open, que comienza el 30 de agosto (Foto: REUTERS)

No obstante, en su diálogo con Blick, Federer también se mostró feliz por su actualidad con 40 años, que celebró hace unos días con sus familiares y amigos: ”Acabo de cumplir 40 años y sigo activo. ¿Quién lo habría pensado? La verdad es que yo no. Estoy totalmente en sintonía conmigo mismo y estoy seguro de que muchas cosas bellas están por venir.”

