Alertan que 9 de los principales clubes de fútbol de Chile estarían al borde de la quiebra

Los clubes de Colo Colo (blanco) y Universidad de Chile (de azul) serían los mas probables que caigan en una eventual quiebra según el estudio de Torres. EFE/Elvis González.

Un conocido académico denunció que al menos 9 importantes clubes del fútbol chileno estarían al borde de la quiebra o atravesando momentos económicos complejos. Entre ellos, estarían dos de los elencos más históricos del país: Colo Colo y Universidad de Chile.

La información fue revelada en el programa La Red Deportes por el académico Alejandro Torres quien es experto en economía y académico de la Universidad de Valparaíso (UV).

Según el experto, su investigación se centra en los últimos dos años. Un primer estudio arrojó que varios clubes importantes de Chile “estaban en una situación delicada”, lo que ha continuado en el tiempo. Entre los principales indicados se encuentran los dos equipos más importantes del país, es decir, Colo Colo y Universidad de Chile, además de Santiago Wanderers y Everton de la Quinta Región quienes son identificados por este estudio como los elencos “más complicados”.

Para recabar esta información el experto explicó que hay clubes como Colo Colo, Universidad Católica (UC) y Universidad de Chile (UCHILE) que “presentan su información financiera de manera trimestral” lo que ayudó a seguir estos detalles.

“Eso nos ayudaba a ver y hacer un seguimiento de esa información financiera, y ya notábamos que no había una mejora en los tres clubes”, sostuvo Torres.

Para llegar a esta conclusión de posible quiebra de estos clubes se uso “un modelo matemático” que publicó en EE.UU. el profesor Edward Altman lo que se aplica “a los estados financieros que están disponibles en la Comisión para el Mercado Financiero o en las mismas páginas web de los equipos de fútbol”.

El profesor Torres explicó que el modelo de Altman planteó una ecuación utilizando 5 razones o índices financieros con datos extraídos del balance y de estados de resultados, lo que en el mundo financiero es conocido como el modelo “Z de Altman”.

La situación de los equipos chilenos

El club Universidad Católica también se encontraría en la lista roja del fútbol chileno, según Torres. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Como ya se ha dicho, una parte de los equipos más importantes del país tienen una probabilidad de quebrar como Colo Colo y Universidad de Chile, quienes ya sufrieron la quiebra de sus arcas económicas hace años atrás. Eso lo pudo visualizar mediante el modelo de Altman.

Entre los equipos que corren con la mayor probabilidad de quebrar además está Universidad Católica, Ñublense, Audax Italiano, Everton, La Serena, O’Higgins de Rancagua y Santiago Wanderers. “La gran mayoría de los clubes están con indicadores menores a 1,8, o menos”. Es decir, la industria del fútbol nacional estaría bajo riesgo según su análisis.

Aunque se puede entender que el 2020 fue un año sin grandes eventos futbolísticos, sin grandes entradas por publicidad y sin público en los estadios, hay equipos de fútbol que por más de 10 años arrastran pérdidas como en el caso de Wanderers y Everton.

Sobre quienes no tendrían una probabilidad de quebrar según el modelo de Torres estarían los clubes de Curicó, Antofagasta y Cobresal. El primero no es un equipo sociedad anónima como la gran mayoría del fútbol chileno, Cobresal tampoco lo es mientras que Antofagasta sí lo es.

Los resultados de Torres también incluyen a los equipos de color amarillo de los que no se puede decir que corren o no el riesgo de ir a la quiebra. Entre estos resaltan los clubes de Palestino, Unión Española y Huachipato.

Conclusiones finales del estudio

El académico Alejandro Torres.

Para Torres el estudio que ejecutó expone eventuales probabilidades de quiebra y un análisis financiero completo. Sobre esto último, Torres destacó que el promedio de rentabilidad es de 6% o 7% en una empresa pero en los clubes de fútbol es cero.

Por otra parte, consultado Torres si alguien de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) de Chile o algún club mencionado lo ha contactado para saber más detalles de este estudio, el docente respondió que nunca ha sido citado para entregar mayores antecedentes.

“No, nunca. No me han llamado y nada. Lo único que yo he hecho como investigador es pedir información a través de la Ley de Transparencia a la Tesorería General de la República a la Comisión para el Mercado Financiero pero eso lo analizaremos en un futuro”, dijo Torres.

El descalabro financiero en el fútbol chileno seguirá siendo analizado por el docente en las próximas semanas, en donde se esperan más sorpresas relacionadas con las arcas de la industria financiera del balompié nacional.

