El conmovedor mensaje que Rafa Márquez escribió a Messi tras su salida del Barcelona

Rafa Márquez y Messi fueron compañeros en el Barcelona desde la temporada 2003-04 (Foto: Twitter@RafaMarquezMX)

La noticia de que Lionel Messi no continuará como jugador del Barcelona ha causado revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. Las reacciones de tristeza, nostalgia y melancolía no se han hecho esperar. Esta vez el ex futbolista mexicano, Rafael Márquez, quien fue compañero del astro argentino en el equipo catalán fue quien externó su sentir.

“Será muy extraño verte con otra playera que no sea la del Barça”, expresó Rafa Márquez a través de su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una foto en la que aparecen juntos jugando para el Barcelona en la memorable temporada 2008-09. En dicha campaña ganaron el triplete europeo bajo la dirección técnica de Josep Guardiola.

“Gracias por todos esos grandes momentos que pude compartir contigo y los que le has dado a este club”, añadió el ex defensa internacional mexicano a pesar del latente rumor de su desgastada relación con Lionel Messi, derivada de una confrontación que tuvieron en un entrenamiento del Barcelona.

Lionel Messi y Rafael Márquez fueron compañeros en el Barcelona desde la temporada 2003-04 hasta la campaña 2009-10, juntos ganaron cuatro títulos de La Liga, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

“Mucha suerte en lo que venga!”, remató Rafa Márquez su mensaje en medio de las especulaciones sobre el equipo en el que continuará en la parte final de su trayectoria como futbolista.

Rafa Márquez jugó más de 200 partidos con el Barcelona (Foto: REUTERS)

Aunque hoy en día ambos futbolistas son grandes amigos, en algún momento se llegaron a cruzar, a tal grado que Pep Guardiola tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Así lo reveló el propio Rafa en charla para Ataque Futbolero en Argentina.

“En un entrenamiento Leo se enojó conmigo y discutimos. No era el que es hoy, en un momento se metió Guardiola y lo calló a él. Esa anécdota la tengo presente porque ahí pude ver que cuando lo aprietan saca esa personalidad que hasta hoy ha hecho que Leo sea tan grande”.

“En ese equipo del 2009 todos teníamos mentalidad ganadora, por eso manteníamos ese nivel, nos seguíamos exigiendo. La gente que llega a Barcelona es gente fuerte mentalmente y que siempre buscan querer más. Un claro ejemplo es Messi, que sigue demostrando y rompiendo récords” .

El mexicano es reconocido como uno de los grandes defensores que ha pasado por el club en los últimos años, jugó más de 200 partidos y maravilló a más de uno con sus trazos largos vistiendo los colores del Barcelona.

Rafa Márquez dedicó emotivo mensaje a Messi (Foto: Twitter-@RafaMarquezMX)

El cinco veces mundialista con México viene de entrenar al Cadete A del Alcalá, en las divisiones inferiores del futbol español, su primer cargo como técnico luego de trabajar como directivo en el Atlas de México. Su retiro como futbolista ocurrió en 2018, justamente con los Rojinegros del Atlas.

Es preciso destacar que el debut de Rafael Márquez como entrenador no fue nada bueno, pues el equipo Cadete A del Real Alcalá fue goleado 5-0 por el Leganés B en el inicio de la temporada de las juveniles en España, donde el mexicano buscaba acumular experiencia para tener el título de UEFA Pro.

La idea principal era que acumulara minutos de dirección técnica durante un año en esta categoría para obtener el título de entrenador UEFA Pro. El reconocimiento ya lo tienen otros estrategas aztecas como Luis Pérez, quien ahora está a cargo de la Selección Mexicana Sub-17.

