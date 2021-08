“Tengan vergüenza”: Faitelson señaló a quienes se cuelgan de la medalla de bronce de México en Tokio

David Faitelson fue blanco de críticas por sus polémicas declaraciones (Foto:ESPN)

Nuevamente el analista de ESPN David Faitelson estuvo en el ojo del huracán, luego de que por medio de su cuenta de Twitter mencionara que la medalla de bronce que obtuvo el Tri Olímpico es únicamente mérito de los jugadores y cuerpo técnico. Añadió que nadie tendría que colgarse títulos ajenos ni jactarse del triunfo.

“Veo a muchos tratándose de subir al autobús del éxito de la selección olímpica mexicana. Tengan un poco de vergüenza, por favor. El mérito es de los futbolistas y de Jaime Lozano. No justifiquen su mediocridad y sus sueños inconclusos en ellos”, se lee en la publicación.

Tras sus declaraciones, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de recordarle la postura que había sostenido anteriormente, cuando aseguró que el conjunto no iba a pasar a la fase de grupos y probablemente no obtendrían una presea.

Cabe recordar, que a lo largo de la jornada rumbo a Tokio, Faitelson compartió sus opiniones y perspectiva sobre valor futbolístico del Tri para competir en la justa veraniega, donde no terminó de convencerse de las victorias de Jaime Lozano.

David Faitelson causó polémica al decir que nadie podía jactarse del triunfo del Tri más que los futbolistas y técnico (Foto: Twitter-@Faitelson_ESPN)

Además, explicó que la hazaña ocurrida en Londres 2012 bajo la dirección de Luis Fernando Tena fue una cuestión de “accidente” y no del mérito deportivo de los jugadores que compitieron en aquel tiempo.

No obstante, la opinión del analista parece haber cambiado drásticamente pues Faitelson también hizo comentarios respecto a la salida de Jaime Lozano del Tri. Dijo que la Federación Mexicana de Futbol debería evitar que se vaya el técnico; pero pidió también que sea incluido en el cuadro mayor para que aprenda y probablemente un día tomar las riendas.

“Debería la FMF evitar que se vaya Jaime Lozano. Yo lo pondría junto a Gerardo Martino en las eliminatorias, para que continúe con su aprendizaje y para que algún día sea el entrenador de la selección mayor”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Asimismo, dejó claro que siempre ha apoyado las formas del futbol europeo considera que Lozano es el mejor plan a largo plazo que podría tener la Selección Mexicana.

