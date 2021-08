Fin de una era en el motociclismo: el piloto italiano Valentino Rossi anunció su retiro

El piloto italiano Valentino Rossi anunció que se retira al final de esta temporada de MotoGP (Foto: EFE)

Se retira uno de los grandes emblemas del motociclismo. El italiano Valentino Rossi, de 42 años, ha comunicado que no continuará su carrera más allá de la temporada 2021. Después de 26 temporadas activo, Il Dottore finalmente ha decidido decir adiós al deporte y poner fin a una fantástica trayectoria en la que logró nada menos que 115 victorias y nueve títulos mundiales en diferentes categorías.

“He decidido dejarlo al terminar la temporada”, declaró Rossi, seis veces campeón de MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009), en una conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves el marco del Gran Premio de Estiria, en Austria.

“Por desgracia comienzo mi última mitad de temporada como piloto de MotoGP. Es un momento difícil, bastante triste. (...) El año que viene mi vida cambiará. Fue un viaje muy largo, pero muy, muy divertido”, agregó el piloto italiano.

Valentino Rossi ha sido nueve veces campeón mundial en distintas categorías del motociclismo (Foto: REUTERS)

Desde su debut el 31 de marzo de 1996, en la carrera de 125cc del Gran Premio de Malasia, construyó un legado. Logró su primera victoria en aquel año en República Checa y, más de dos décadas después, firmó em Países Bajos su último triunfo en MotoGP (2017). Esa vigencia es la que puso a Valentino Rossi en el Olimpo del deporte.

“Los resultados deciden. Fue difícil. Tenía la oportunidad de seguir con mi equipo y mi hermano, pero está bien así. No me puedo quejar de mi carrera”, comentó el legendario competidor en su anuncio.

Pese a que esta temporada tiene como mejor resultado un décimo lugar en el Gran Premio de Italia que se disputó en Mugello y aunque su adiós está latente hace varios años, Il Dottore llega al ocaso de su vida deportiva con un palmarés: 89 victorias en MotoGP y 500, 14 en 250 cc y 12 en 125 cc, además de 235 podios, de los que 199 lo han sido en la élite.

Valentino Rossi se retira del motociclismo a los 42 años (Foto: REUTERS)

Ante los micrófonos, Valentino Rossi también habló sobre de sus momentos más importantes en el motociclismo: “Los más inolvidables fueron tres campeonatos: 2001, el último de 500; 2004, el primero con Yamaha y también 2008, por ya era viejo y estaba acabado”.

Y también habló sobre el legado que construyó en sus casi tres décadas en la competencias: “Muchos, sobre todo en Italia, empezaron a seguir el motociclismo al seguirme. Me enorgullece. Acerqué el motociclismo a mucha gente. No está bien que yo diga que soy como Michael Jordan. Incluso en el lugar más recóndito del mundo me reconocen. Ahora es un poco distinto a cuando tenía 20 o 21 años. Era un gran impacto. Ahora, hasta me gusta. Es una sensación especial.”

