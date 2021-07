Edson Álvarez podría estar de regreso con México para el partido de Copa Oro contra Canadá

Edson Álvarez enfrentaría a Canadá (Foto: Tim Heitman/ REUTERS)

Luego de encender las alarmas en el Tri, tras salir de cambio en los Cuartos de Final de la Copa Oro ante Honduras por molestias musculares, Edson Álvarez tendrá opción de disputar la Semifinal del certamen.

La Selección Mexicana sostendrá este miércoles su última práctica antes de enfrentar a Canadá en las semifinales de la Copa Oro y fuentes al interior del Tri indicaron que Edson Álvarez está listo para jugar y depende de Gerardo “Tata” Martino la decisión de alinearlo.

Álvarez presentó molestias musculares en el aductor izquierdo en los últimos días, pero los estudios que le realizaron en Houston no mostraron alguna ruptura o desgarre por lo que la lesión no es de consideración. El jugador del Ajax trabajó el martes con cargas físicas moderadas, pero ya no presentó dolor.

El sábado por la noche, en el partido que terminó 3-0 a favor de la Selección Mexicana sobre Honduras, el defensa del Ajax de Holanda salió de cambio por precaución ante una posible lesión y no registró dolencias al dejar la cancha.

Sin embargo, de acuerdo con ESPN, el jugador habría dejado el partido por cansancio, además de que Gerardo Martino sabía que tenía una tarjeta amarilla. Por ello decidieron retirarlo del campo de juego al minuto 80 y su lugar fue ocupado por Alan Cervantes.

Edson Álvarez es pieza clave en el Tri de Gerardo Martino: (Foto: Kelvin Kuo/REUTERS)

Asimismo, su compañero Néstor Araujo, quien sufrió una lesión, salió también del partido, pues Martino quería cuidarlo. Por eso decidió retirarlo del juego al minuto 73, al realizar un doble cambio, los primeros del encuentro ante los catrachos: Carlos Salcedo y Erick Gutiérrez entraron por Araujo y Jonathan dos Santos.

Cabe recordar que actualmente Edson Álvarez se ha consolidado como una pieza clave del timonel del Tri, pues lleva 351 minutos desde el arranque del torneo de Concacaf; todos como titular.

Información en desarrollo *