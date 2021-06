Gignac y Thauvin irán a Tokio 2020: Francia dio a conocer seleccionados para los Olímpicos

Imagen de archivo del jugador francés Florian Thauvin celebrando a su llegada al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París, Francia, tras ganar el Mundial de Rusia. 16 julio 2018. REUTERS/Pascal Rossignol

El equipo de fútbol de Francia está listo para encarar la próxima cita olímpica en Japón. Este viernes se dieron a conocer los 18 nombres que jugarán contra México en los JJOO.

El entrenador Sylvain Ripoll no pudo contar con varias piezas claves entre los que destacan Kylian Mbappé, dado que el club del jugador no autorizó su competición en el torneo. Recordemos que al no ser fecha FIFA, los equipos pueden decidir si prestar o no a sus futbolistas.

Francia abrirá su participación el 22 de julio enfrentando a México en la ciudad de Tokio. Los mexicanos lucen como el rival más difícil del grupo en su búsqueda por lograr el pase a la ronda de cuartos de final. Posteriormente se medirá contra la selección sudafricana el 25 de julio en Saitama. Pará finalizar la fase de grupos jugará el 28 de julio ante Japón en Yokohama.

Estos son algunos de los seleccionados a seguir y la lista completa que disputará Tokio 2020:

André P. Gignac: El viejo conocido de la Liga Mx llega como flamante refuerzo mayor para disputar la justa y darle la experiencia necesaria a un conjunto “blue” plagado de jóvenes promesas. Con Tigres lleva 149 goles en todas las competencias desde que llegó a México en el 2015 y ya es el máximo goleador en la historia del equipo felino. Su olfato goleador y visión de juego serán importantes para complementar al conjunto francés.

Foto de archivo de André Pierre Gignac celebrando un gol en Mundial de Clubes. Estadio Al Rayyan, Qatar. 4 de febrero de 2021. REUTERS/Mohammed Dabbous

F. Thauvin: Al parecer la liga mexicana estará muy presente en Tokio y el nuevo refuerzo de Tigres proveniente del Olympique de Marsella también formará parte de la plantilla gala. El volante de 28 años puede jugar por la banda izquierda, por el sector derecho e incluso por el centro como media punta y su versatilidad podrá ayudar durante la justa olímpica.

Thauvin en Monterrey REUTERS/Daniel Becerril

Eduardo Camavinga: El mediocampista todoterreno del Rennes de Francia brilló en la temporada 20-21 de la Ligue 1. Disputó 35 partidos anotando un gol y dando una asistencia. También participó en cuatro juegos de la UEFA Champions League. Su calidad lo ha llevado a estar en la mira de varios clubes importantes del viejo continente, entre ellos el Milán de Italia.

Eduardo Camavinga durante un partido Stade Rennes vs Angers de la temporada 20-21de la Ligue 1. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

El resto de la plantilla la completan los porteros P. Bernardoni y G. Larsonneur. Los defensores B. Badiashile, A. Caci, P. Kalulu, C. Michelin, W. Saliba, M. Sarr.

En la parte del mediocampo M. Caqueret, J. Ikone, T. Savanier y L. Tousart.

Los delanteros A. Gouiri, R. Kolo Muani y A. Nourdin.

*Información en desarrollo