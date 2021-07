México vs Japón: El oscuro antecedente del Tri en los Juegos Olímpicos de 1968

El Tri perdió la medalla de bronce contra Japón en los JJOO de México 1968 (Foto: Twitter-@Jassovivero)

La Selección Mexicana, inició de la mejor manera su participación en Tokyo 2020, luego de derrotar 4-1 a Francia. No obstante, ahora tendrá un reto diferente, y es que el rival será nada más y nada menos que Japón, el anfitrión del certamen.

Sin duda, no será una prueba sencilla para el equipo dirigido por Jaime Lozano. Quien se lleve los tres puntos prácticamente estaría asegurando su boleto a la fase de cuartos de final como primer clasificado del grupo A.

Este partido luce como el más disputado del grupo debido a las cualidades físicas y técnicas de las que gozan ambas selecciones. Después de que las dos consiguieran una victoria en su primer partido de esta fase.

Sin embargo, haciendo un recuento de las veces que ambas escuadras se han enfrentado a lo largo de la historia, el resultado es favorecedor para el conjunto azteca.

México, llega a este duelo con un historial dominante ante el país nipón, incluida la victoria en las semifinales de Londres 2012 por marcador de 3-1 con Wembley como escenario. Se han enfrentado en ocho ocasiones con un saldo de seis victorias en favor de México, por solo dos de Japón, una llegó en el primer partido amistoso entre ambas selecciones en 1996.

No obstante, la que quedó plasmada en la historia, fue cuando la Selección mexicana disputaba los Juegos Olímpicos de México 1968, había mucha alegría por la participación del conjunto tricolor, de quien se esperaba la conquista de alguna medalla que redondeara a 10 la cosecha de preseas conseguidas por la delegación.

Javier Vargas confesó que México se dejó ganar por Japón (Foto: Twitter-@History_LigaMX)

Pero, sorpresiva y dramáticamente, el equipo que entonces dirigía Ignacio Trelles, sucumbió ante Bulgaria y perdieron la medalla de bronce frente a Japón en el Estadio Azteca. Javier Vargas, arquero de aquel representativo mexicano, rompió el silencio en una entrevista concedida al narrador Pedro Antonio Flores, donde confesó que el pobre desempeño de sus compañeros no fue casualidad, puesto que se dejaron ganar por los rivales ya mencionados debido a unos adeudos con el equipo y diferencias con algunos directivos.

México nunca había llegado hasta esa instancia en el futbol. Pero esa tarde la afición esperaba que ganaran la décima medalla. No sucedió.

Aquella Selección, le ganó a Colombia, perdió con Francia y goleó a Guinea en grupos, para avanzar a cuartos de final. Entonces les pidieron a los directivos de la FMF que, de ganarle a España en cuartos, les pagaran un premio económico. El Tri ganó 2-0, en el Estadio Azteca, pero no hubo dinero.

Ahí vino la rebeldía: “Hablamos con los jerarcas, los cabezas del grupo determinaron y todos estuvimos de acuerdo en que no seguíamos adelante”, reveló Vargas.

Una vez en el terreno de juego, Javier admitió que no tuvieron un buen desempeño: “Yéndome a la cabeza de todos, dijimos ‘no pues vamos a perder’ como un desquite, entonces no jugamos bien, desde luego que no jugamos bien, nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros”.

El Tri intentará conquistar una medalla en Tokio (Foto: Edgar Su/REUTERS)

Para el duelo frente a Japón, el ex portero dijo que pese a la ilusión que había entre los aficionados, ellos no quitaron “el dedo del renglón”, recordando que “Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo había fallado intencionalmente porque las cosas estaban de esa manera”.

Ahora, el Tri Olímpico intentará escribir una historia diferente y el objetivo es conquistar una presea. El tercer y último partido de México en la fase de grupos será contra Sudáfrica el próximo miércoles 28 de julio. Tras el encuentro se definirá si el equipo de Jaime Lozano logra pasar a la siguiente ronda.

SEGUIR LEYENDO: