Honduras confirmó tres casos positivos de COVID-19 antes del duelo con la Selección Mexicana

Honduras tiene tres casos positivos de COVID-19 (Foto: Francisco Guasco/EFE/Archivo)

Este sábado, México y Honduras se enfrentarán en un duelo de cuartos de final de la Copa Oro 2021. Sin embargo, tres elementos del equipo hondureño arrojaron positivo en la prueba de COVID-19 que se les aplicó previo al encuentro.

Hasta el momento, los jugadores que no podrán estar en la cancha son: Félix Crisanto, Juan Delgado y Walter Martínez, de acuerdo con ESPN. No obstante, no ha habido algún pronunciamiento oficial por parte de Concacaf o la Selección del país centroamericano aunque existe la posibilidad de cancelar el juego.

En la escuadra de Honduras ya son siete los casos confirmados, además de los tres recientes, puesto que ya habían reportado a Carlos Fernández y Edwin Solano, además de Fabián Coito, entrenador de los catrachos, y de Sebastián Urrutia, el preparador físico.

Información en desarrollo *