“Es deporte y no sentimentalismos”: la fuerte crítica de Ana Guevara por polémicas de plazas para Tokio

Ana Gabriela Guevara volvió a hablar de las polémicas sobre las plazas para Tokio (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro.com)

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dieron comienzo, a pesar del escenario adverso que se presentó para la realización de esta competencia debido a la pandemia por COVID-19, se pudieron realizar y la delegación mexicana viajó a Japón para escribir un capítulo más de la historia deportiva del país.

México reunió a los mayores exponentes de distintas disciplinas para competir por una presea en los Juegos Olímpicos; sin embargo, existieron algunas problemáticas en el proceso de selección pues algunas atletas denunciaron irregularidades para las plazas vigentes y terminaron por quedarse en el país.

Al menos dos casos muy sonados fueron el de Paola Espinosa, clavadista de plataforma de 10 metros, y el de Jessica Salazar, ciclista de velocidad. Ambas deportistas denunciaron a sus respectivas federaciones por el proceso que realizaron para seleccionar a quiénes representarían al país en la justa veraniega.

Ante este hecho, el periodista deportivo de ESPN, David Faitelson, entrevistó a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade (Comisión de Cultura Física y Deporte), previo a la ceremonia de inauguración de los juegos en su programa Cronómetro.

Le cuestionó su opinión al respecto de los casos que difundieron las deportistas Espinosa y Salazar. La ex atleta señaló que los criterios de selección pueden o no favorecer a los competidores, pero que el hecho acudir a uno Juegos Olímpicos no debe ser motivo de “sentimentalismos” pues lo que está en cuestión es el deporte.

“Los criterios y los cómos pues a veces favorecen y a veces no favorece. Aquí sí hay que hacer un entrecomillado de que no es de merecimiento, es de cumplimiento, estipulaciones.

Apuntó que cada disciplina requiere de resultados y que una cercanía no garantiza un lugar para competir en los Juegos Olímpicos.

Esto es deporte, no es un tema de sentimentalismos ni tampoco de afinidades. El deporte es frío es de resultados, de numeralia, es de evaluación y lamentablemente es así de drástico





*Información en proceso