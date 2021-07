El Chaco Giménez admitió que ya fue superado por su hijo Santiago como futbolista

Santiago Giménez anotó el primer gol de Cruz Azul en el Estadio Azteca (Foto: José Méndez/ EFE)

El ex mediocampista de la Máquina, Christian Giménez, se dijo orgulloso de que su hijo Santiago haya podido conquistar el título con los celestes, mismo que él busco durante mucho tiempo mientras militaba en el conjunto.

“Me imagino que le debe pasar a todos los papás y para mí es algo extraordinario. Mi papá siempre tenía una frase que decía: ‘vos me vas a pasar a mí y mi nieto te va a pasar a ti’ y a mí me llena de felicidad, porque la realidad es que es así, aunque a veces se da y a veces no. Somos familia y estoy sumamente orgulloso de él y ojalá que gane todo en el futbol”, afirmó “Chaco” Giménez a ESPN.

Si bien Chaco buscó varios años ese título que se le negó a Cruz Azul durante más de dos décadas, dejó claro que cada historia es diferente y se siente orgulloso de su hijo : “Al final son dos historias diferentes, dos momentos diferentes, jugadores diferentes y estoy muy feliz y obviamente ya me superó y eso me pone muy contento”.

