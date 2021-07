Encontraron muerto en su celda a Travis Fulton, el luchador de MMA acusado de explotación sexual y distribución de pornografía infantil

El luchador fue encontrado sin vida en su celda

El luchador estadounidense de MMA Travis Fulton fue encontrado sin vida en su celda un día después de haberse declarado culpable de los cargos de explotación sexual y distribución de pornografía infantil, según informó la policía del condado de Linn (EEUU) a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

Según el escrito, firmado por el alguacil Brian D. Gardner, el hombre récord de las artes marciales mixtas (por su cantidad de peleas) murió en la cárcel de Iowa y las primeras hipótesis indican que habría sido un suicidio.

“El preso se identifica como Travis Jon Fulton (44 años) de Parkersburg. Fulton había estado detenido desde el 19 de febrero de 2021”, explicaron las autoridades.

“Mientras realizaba una revisión de celda de rutina, el personal del Centro Correccional del Condado de Linn encontró a un recluso en su celda que no respondía. Se cree que el recluso, un hombre blanco de mediana edad, se habría ahorcado”, detalló el comunicado en el que optaron por no dar el nombre inicialmente hasta no haber notificado a su familia previamente.

“El personal del Correccional del Condado de Linn inmediatamente comenzó a tomar medidas urgentes para salvar vidas, incluido el RCP. La ambulancia llegó en minutos y le brindó atención médica avanzada antes de trasladarlo al Mercy Medical Center, donde fue declarado fallecido a las 5 de la mañana”, explicaron desde el Twitter oficial del lugar.

“Por razones de seguridad, no se dará a conocer el método exacto del presunto ahorcamiento. Esta es una investigación en curso y el médico forense estatal realizará una autopsia”, sentenciaron.

Fulton estaba imputado por distribución de pornografía infantil y explotación sexual

El luchador estadounidense estaba preso desde febrero del 2021 tras ser acusado y condenado culpable por explotación sexual y posesión de pornografía infantil. También tenía un juicio pendiente por violencia doméstica.

Los cargos alegaban que Fulton intentó atraer a un menor con el propósito de que “participara en conductas sexualmente explícitas” para así tomar fotografías de dichas conductas con una cámara Canon PowerShot en noviembre, según los registros judiciales. También se lo acusaba de poseer una unidad flash DataTraveler con pornografía infantil que involucra a un niño menor de 12 años entre noviembre de 2018 y noviembre de 2020.

Los registros judiciales mostraron que Fulton estaba a la espera de un juicio por lesiones intencionales y cargos de agresión doméstica en relación con un incidente de septiembre de 2019 en el que se lo acusó de golpear repetidamente a una mujer en la cabeza y la espalda en Waterloo (Iowa) y amenazar con matarla si hablaba con la policía.

El luchador de MMA tenía un historia del 320 peleas en 25 años de carrera

El abogado que representaba al luchador aseguró que su cliente tenía la intención de declararse culpable de los primeros dos cargos, según se estableció en los documentos presentados ante el tribunal, después de que en un primer momento Fulton se negara a contribuir con los investigadores, quienes pidieron una orden para registrar sus dispositivos electrónicos para recolectar imágenes a modo de prueba.

The Ironman era conocido mundialmente por tener más de 300 combates en las MMA. En 25 años de carrera acumulaba un total de 320 peleas profesionales (255 fueron victorias, 54 derrotas, 10 empates y un enfrentamiento sin resultado).

Su última aparición deportiva fue en abril del 2019 cuando le ganó por sumisión a Shannon Ritch en la compañía rusa de MMA M-1 Global.

