José Mourinho fue lapidario con los jugadores y el entrenador de Inglaterra por los penales ante Italia

Así fue la tanda de penales entre Italia e Inglaterra

La derrota de Inglaterra ante Italia en Wembley por la final de la Eurocopa es un golpe duro para el fútbol inglés. Por estas horas de amargura, mientras aún se mastica bronca en Londres, los analistas intentan descifrar qué fue lo que ocurrió para que el anfitrión no pudiese alzar la copa en su casa. En ese sentido, José Mourinho fue uno de los más críticos con el cuerpo técnico y con el plantel subcampeón.

Es que el entrenador portugués apuntó directamente contra aquellos futbolista de experiencia que no participaron de la tanda de penales: “En esta situación, ¿dónde estaba Raheem Sterling? ¿Dónde estaba John Stones? ¿Dónde estaba Luke Shaw?”, se preguntó en diálogo con TalkSport. Además, criticó que haya sido Bukayo Saka, de solo 19 años, el encargado de patear el último tiro: “Creo que es demasiado para un chaval tener todo sobre sus hombros en ese momento, pero no sé, tengo que hacerle esa pregunta a Gareth (Southgate) porque muchas veces lo que pasa es que los jugadores que deberían estar ahí no están, jugadores que deberían estar allí, huyen de la responsabilidad”.

En este sentido, Mourinho responsabilizó a Southgate por su estrategia de poner a Rashford y Sancho en el último minuto de la prórroga sólo para que estén disponibles en la tanda de penales: “En realidad es muy, muy difícil para Marcus Rashford y Jadon Sancho venir y lanzar un penal después de un toque de balón. Pero para Saka tener el destino de un país sobre sus hombros... creo que es demasiado”.

De esta manera, el ex entrenador del Real Madrid y del Inter de Milan, entre otros grandes clubes, defendió a los futbolistas que asumieron la responsabilidad de ejecutar los disparos, pero dejó en claro que según su mirada en ese tipo de situaciones deben ser los hombres de mayor experiencia quienes se hagan cargo de semejante situación: “Podemos hablar de los días anteriores y de lo increíble que fueron a la hora de lanzar penales, pero el problema con los penales es que una cosa es patear en los entrenamientos y otra en un partido. Para esas situaciones no hay forma de entrenarse correctamente porque no puedes ensayar con la presión real, es algo que solo sientes en ese momento. Pobre Saka, lo siento mucho por él”.

Los jugadores ingleses consolando a Bukayo Saka, luego de que Donnarumma le tapara el remate (Reuters)

Por estas horas en las redes sociales han aparecido varios mensajes de alto contenido racista contra los tres jugadores que fallaron en los penales ante Italia. La Federación Inglesa (FA) se declaró “consternada” y “asqueada” por los comentarios y hasta el primer ministro británico, Boris Johnson, habló sobre el asunto y defendió a los jugadores: “Han hecho historia, han traído la alegría a este país”.

Los insultos fueron calificados de “imperdonables” por el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, en rueda de prensa el lunes. “Una parte viene del extranjero, según nos han dicho, pero otra parte viene de este país”, reconoció.

La policía de Londres afirmó estar “investigando” las publicaciones “insultantes y racistas”. Pero esto no es nuevo. En mayo pasado, la FA exhortó al gobierno británico a legislar sin demora para obligar a las redes sociales a actuar contra los insultos en línea luego de una violenta campaña contra Marcus Rashford.

Además, la final del domingo estuvo marcada por incidentes con aficionados sin entradas que consiguieron entrar al estadio forzando las vallas de seguridad y superando al personal del estadio. Una escena de violencia con aficionados golpeando y pateando a un hombre en los pasillos del estadio, fue filmada y difundida en las redes sociales.

