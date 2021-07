Las impactantes estadísticas de Brasil que asustan en la previa de la final de la Copa América ante Argentina

Tite está invicto frente a rivales sudamericanos (Foto: EFE)

El Maracaná albergará una final soñada. Argentina y Brasil definirán al campeón de la Copa América. Lo cierto es que al revisar antecedentes, hay algunos datos del Scratch que realmente llaman la atención por lo dominante que se convirtió en Sudamérica en el último tiempo. Los pentacampeones del mundo están confiados y hay razones lógicas para que tomen esa postura de candidatos.

El primer punto a destacar es que Brasil no pierde en su territorio desde el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo en 2014: fue 0-3 frente a Holanda, luego de caer en las semifinales con Alemania por 7-1. De ahí en adelante, la Canarinha disputó un total de 28 partidos en su tierra, de los cuales ganó 24 de ellos y empató los cuatro restantes. Dentro de dicha racha, acumuló 67 goles a favor, siete en contra y 22 vallas invictas. Un récord que lleva 2553 días y contando.

Otro detalle a resaltar sobre el poderío de los brasileños en su nación es que las cinco Copas América organizadas en Brasil, fueron ganadas por el local: 1919, 1922, 1949, 1989 y 2019. Nuevamente, el Maracaná será el terreno en el que se decida al nuevo campeón continental y las apuestas favorecen a que Brasil pensando en que será quien se borde su décima estrella continental para seguir recortando distancia con los dos máximos ganadores del certamen, Uruguay (15) y justamente Argentina (14).

El estadio Maracaná, donde Argentina nunca fue campeón, es el escenario de la final (Foto: REUTERS)

El dominio del Scratch no termina ahí. Desde el año 2000 en adelante a Argentina le tocó disputar cinco finales y perdió todas, mientras que Brasil alcanzó el partido cúlmine en 7 ocasiones y ganó el 100% de las veces. Por otro lado, desde que Tite asumió como entrenador de la selección brasileña no perdió por los puntos frente a ningún combinado sudamericano: dirigió 60 veces a Brasil y en total lleva 46 partidos ganados, 10 empatados y apenas cuatro derrotas (dos veces Argentina en amistosos, Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2018 y Perú en otro duelo no oficial en 2019).

La albiceleste intentará salir campeón en el estadio Maracaná por primera vez en su historia y enfrentando a la gran cantidad de rachas que arrastra Brasil a su favor. Una sequía de 28 años arrastra Argentina en su espalda. El capitán Lionel Messi apuesta a lograr su primer título con la camiseta de la Selección Mayor. Los subcampeonatos de 2004, 2007, 2015 y 2016 traen malos recuerdos a la Albiceleste, que viene de caer dos veces por penales frente a Chile en sus últimas dos definciones. Pero las rachas, claro, están para quebrarse.

