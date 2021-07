Escándalo en Inglaterra con Michael Owen y la ex participante de Gran Hermano Rebecca Jane: “Le envié fotos a un hombre casado”

Rebecca Jane rompió el silencio y contó su versión de los hechos de lo ocurrido con Michael Owen

Hasta hace unos días atrás, la figura de Michael Owen en Inglaterra no acarreaba escándalos y navegaba lejos de las portadas de los diarios sensacionalistas. El ex futbolista, condecorado con el Balón de Oro en el 2001, quedó envuelto en un inesperado conflicto amoroso que lo convirtió en personaje central de los medios de su país ya que habría tenido un intercambio subido de tono con la ex participante de Gran Hermano Rebbeca Jane.

El periódico The Mirror destapó semanas atrás el tema e informó que Owen le pidió “que le enviará unas 20 fotos en topless” a Jane entre los “cientos de mensajes” que intercambió con la ex GH entre los que hubo “una serie de comentarios explícitos”. El ex atacante del Liverpool, Newcastle, Manchester United y Stoke City en su país está casado desde 2005 con su novia de la infancia, Louise.

Si bien el escándalo ya se había instalado en tierras inglesas, durante las últimas horas Rebbecca decidió romper el silencio con una columna en el Burnley Express donde habitualmente escribe. La mujer de 36 años explicó que el motivo de su declaración estaba asociada a “dejar las cosas claras con mis propias palabras y ofrecer disculpas”.

“Envié fotografías a un hombre casado. No debería haber hecho eso. Debería haber mantenido las comunicaciones platónicas. He escuchado a mucha gente decirme durante las últimas semanas que ‘tú eres soltera, no era tu responsabilidad’”, especificó en uno de los pasajes que compartió en el que habló de su vínculo con el ex jugador, que también jugó en el Real Madrid de los Galácticos.

Michael Owen en el Mundial de 1998 (Foto: Grosby)

Jane, que en el 2020 contó en sus redes sociales que se había recibido de abogada y que es una panelista habitual en el programa matutino ITV This Morning, tuvo una gran exposición durante el 2017 cuando participó de la 18ª edición del reality show Big Brother donde permaneció por tres semanas.

Tras confirmar el intercambio con Owen, Rebbeca reconoció: “Un hombre casado, con cuatro hijos. Al principio, realmente no me di cuenta de lo que estaba haciendo”. Además, recordó que casi todas las mujeres de su edad estaban “enamoradas” de Michael durante su adolescencia y por eso se sintió “halagada por la atención”.

“Cuando las cosas se pusieron un poco más serias, me eché atrás. Hice un repaso de errores en toda esta situación”, confesó. La mujer insistió en que no vendió la historia ni le pagaron por esta información, tras recibir algunas acusaciones en el último tiempo. Además, se mostró apesadumbrada por “cruzar esa línea con alguien que está casado”.

Rebecca reconoció que le envió fotos a Michael

El ex futbolista no realizó ninguna publicación en sus redes sociales durante las 48 horas que transcurrieron desde que Jane rompió el silencio para dar su versión de los hechos. Tampoco se expresó sobre esto durante los últimos días, teniendo en cuenta que The Mirror publicó su informe el 21 de junio y Owen estuvo activo en las redes sociales principalmente comentando acciones de la Eurocopa y dejando algunos mensajes sobre temas hípicos, su otra pasión.

La información que publicó el medio británico días atrás aseguraba que el ídolo de la selección inglesa le había pedido fotos desnuda a Rebecca: “No dejes nada a la imaginación”, habría sido uno de los mensajes enviados. Michael empezó a seguirla en Twitter el 18 de marzo, pero fue en abril que los intercambios habrían subido de tono. “Es un viaje largo y aburrido a Londres, así que necesito hacer algo...”, le habría sugerido durante una estadía fuera de su casa según Mirror.

“Rebecca sabía que estaba coqueteando con un hombre casado, pero estuvo de acuerdo. Sabe que algunas personas pensarán que es malo, pero es una chica soltera. Ella es muy extrovertida. Le estaba preguntando por sus pechos, si eran reales o ‘falsas’ y algunos de los mensajes eran muy explícitos”, fue el textual que una amiga de Jane le dio al diario.

Tras su paso por Big Brother, sigue trabajando en la televisión británica

Owen es actualmente comentarista deportivo en la televisión inglesa y también es criador de caballos de carrera. Disputó tres mundiales con su país (1998, 2002 y 2006), convirtiéndose en el mejor jugador joven de la Copa del Mundo que se celebró en Francia durante el 98. En la autobiografía que publicó en 2019 llamada “Reboot: My Life, My Time” había dado detalles de la crisis de pareja que afrontó en el 2014 a pocos meses de abandonar la práctica profesional de fútbol. “Ahora que mi vínculo cambió con mi vida la idea de separarme de Louise y mi familia en 2014 ha pasado”, firmó.

Michael Owen actualmente es comentarista deportivo (Foto: Reuters)

