Cuatro mujeres, tres especialidades: la esperanza mexicana para sumar medallas en Tokio 2020

Pocos días separan a los atletas olímpicos de la mayor competencia internacional del deporte, los Juegos Olímpicos de Tokio; en medio de un contexto marcado por la crisis sanitaria por COVID-19, cada concursante asumió distintos retos para clasificarse.

Hasta el momento, el Comité Olímpico Mexicano tiene 94 plazas aseguradas, de las cuales 47 pertenecen a la rama femenil. La participación de las mujeres mexicanas en Tokio 2020 no pasará inadvertida, ya que en al menos tres disciplinas, como tiro con arco, clavados y sótfbol femenil, tienen una alta probabilidad de conseguir una medalla olímpica.

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, Stefania Aradillas y Alejandra Orozco son cuatro atletas que no perderán la oportunidad de sobresalir en la justa olímpica. Para el foro Media Day con Atletas promovido por albo, compartieron sus sueños y las metas que tienen para los Juegos en el país asiático en cada una de sus disciplinas.

En la edición de Río 2016, Alejandra Valencia quedó en cuarto lugar de su categoría. Aquel triunfo significó un logro histórico para la arquería mexicana pues fue la primera vez que una mexicana eliminaba a la coreana Choi Misun, quien era la favorita para ganar el certamen.

Ahora, de cara a Tokio 2020 consiguió, junto con Ana Paula y Aída Román, otra hazaña, al ser la primera vez que calificaron como equipo femenil de arquería al vencer en semifinales 5-1 a Italia en el Preolímpico Mundial de París.

Valencia consideró que México se ha vuelto potencia en arquería por la cultura histórica donde el “espíritu guerrero” y la mentalidad de “ser aferrado” llevó a que la arquería tuviera mayor auge; sin embargo, señaló que se podría fomentar aún más y fomentar el interés con apoyo.

Junto a ella competirá Ana Paula Vázquez, quien vivirá su primera experiencia olímpica con 20 años de edad. La originaria de Coahuila tendrá participación en Tokio 2020 junto a dos experimentadas arqueras. Después de su clasificación en el Mundial de París apuntó que los objetivos cambiaron y pretenderá colarse al podio olímpico.

Sobre su participación junto a Alejandra Valencia y Aída Román apuntó que la recibieron como una integrante más del equipo y que se siente confiada por estar rodeada de grandes arqueras que le apoyan y preparan para Tokio 2020.

Tengo dos grades maestras, Ale Valencia y Aída Román para la primera experiencia de los Juegos Olímpicos; me gusta preguntarles para irme imaginando cómo va a ser y visualizarme. Tengo la ventaja de tenerlas, me hacen sentir en equipo

Será el único deporte donde únicamente concursará la categoría femenil en la justa veraniega y Stefania Aradillas, integrante del equipo nacional femenil, tiene la confianza de que México obtendrá una presea en esta categoría.

Los países con los que se enfrentarán son: Canadá, Estados Unidos, Italia, Australia y el anfitrión de la competencia. Steffy fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2020 al obtener la plaza histórica para el Sóftbol Femenil.

El equipo está integrado por 15 jugadoras y cinco técnicos que dirigen al combinado nacional. Steffy optó por este deporte luego de ser rechazada en un mundial béisbol que no la dejó competir con el equipo varonil. Para la edición de Tokio 2020 consideró que el sófbol Femenil “va de menos a más” y “afortunadamente está creciendo muchísimo”, además de ser una oportunidad para empoderar a más mujeres deportistas.

México está acostumbrado a sumar medallas olímpicas en esta disciplina. Ahora, para la categoría de plataforma de 10 metros, Alejandra Orozco buscará continuar con la tradición. La originaria de Jalisco asumirá el lugar de quien fue su profesora anteriormente, Paola Espinosa.

Orozco fue una de las medallistas más jóvenes en subir al podio, pues con tan solo 15 años de edad compitió al lado de Espinosa y obtuvo la presea de plata en Londres 2012, ahora para Tokio se coloca como una de las veteranas en la disciplina.

No satisfecha con su primera victoria olímpica, la clavadista de 24 años destacó que decidió forjar su propia carrera y seguir cosechando triunfos personales. Y una de sus principales metas en esta edición olímpica es la de demostrar que también puede inspirar a jóvenes generaciones y seguir con su propia carrera deportiva.

Me gusta inspirar a las nuevas niñas y que ahora lleguen en mi equipo en Guadalajara y digan: ‘yo quiero ser como tu’, eso es lo que quiero dejarle a mi deporte, que no hay límite de edad, no hay límite de género, no hay límite de sueños. Todo se puede cumplir, simplemente tienes que sembrar para que salga ese fruto