Gianluca Lapadula, el héroe italiano que Gareca convenció para jugar en Perú y fue clave en la clasificación a semifinales de Copa América

El italiano Gianluca Lapadula hizo dos goles, generó la expulsión de Gustavo Gómez y anotó su tiro en la tanda de penales (Foto: Reuters)

Hay historias que están ahí guardadas esperando a ser contadas aunque el tiempo pasa y parece que nunca serán escritas. Gianluca Lapadula puede decir a sus 31 años que es parte de un relato soñado. Italiano de nacimiento, Ricardo Gareca decidió convencerlo para naturalizarse peruano meses atrás cuando su emblema Paolo Guerrero quedó marginado por una lesión ligamentaria en la rodilla. Aquella decisión del Tigre fue fundamental en los cuartos de final de la Copa América: Lapadula hizo dos goles, fue protagonista de la expulsión de Gustavo Gómez en Paraguay y anotó su tiro en la emotiva tanda de penales que le dio a los peruanos el boleto a las semifinales.

Lapadula, nacido en Turín hace en 1990, lleva una larga trayectoria en el fútbol italiano y hace varios años que coqueteaba con la idea de jugar para el país natal de su madre. Nunca había visitado Perú y casi no habla español, pero varias veces estuvo en el radar del combinado nacional incaico. Y finalmente llegó el día en que se puso la camiseta, fue en la derrota ante Chile de noviembre del 2020 por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Su camino hasta este debut fue muy largo. Dio sus primeros pasos en las categorías inferiores de la Juventus y, tras un breve paso por el Pro Vercelli en la tercera división, llegó al Parma en el 2009. Tenía solo 19 años y jugó algunos partidos en el equipo reserva, hasta que comenzó a ser cedido en diferentes clubes del ascenso del fútbol italiano: Atlético de Roma, Ravenna, Cesena FC y San Marino, donde marcó 24 goles en 35 partidos la temporada 2011/12. Ya se mostraba como un segunda punta físicamente muy fuerte, poseedor de un remate de zurda letal y su nombre empezó a ganar prestigio entre la Lega Pro 2, 1 y la Serie B.

Su primera gran temporada fue en el Teramo –hizo 21 goles en el ascenso a la Serie B en 2015– pero el Parma finalmente decidió prescindir de él y en julio de 2015 llegó como jugador libre al Pescara para jugar el campeonato de segunda división. Ese fue el sitio de su explosión futbolística definitiva: convirtió 27 goles en 40 partidos y luego hizo tres tantos en sus cuatro partidos en los play-offs, lo que llevó a los Delfines a la Serie A.

Gianluca Lapadula fichó por el AC Milán a mediados de 2016 tras una gran temporada en el Pescara (Reuters)

Para ese entonces ya estaba en el radar de Ricardo Gareca y su cuerpo técnico de cara a la Copa América Centenario 2016, un torneo que fue un punto de inflexión para el ciclo: fue el certamen donde Perú hizo su recambio generacional, prescindiendo de pesos pesados como Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro. Pero finalmente, como su mente estaba puesta en lograr el ascenso con el Pescara y había rumores de que era pretendido por varios clubes de la Serie A, decidió descartar el llamado.

De todas formas, su gran rendimiento en esa época le valió su fichaje por el AC Milán, que pagó 9 millones de euros por su pase, en un mercado en el que también llegaron los argentinos Vangioni, Ocampos y José Sosa, además del paraguayo Gustavo Gómez. Y a finales de ese año, al tiempo que convertía sus primeros goles en el elenco rossonero, fue citado por Giampiero Ventura para representar a la selección de Italia en un amistoso ante Alemania en el que no tuvo minutos.

Los goles de Lapadula en la Selección de Italia

Volvió a ser llamado para representar a la Azzurra en mayo de 2017 y tuvo una muy buena actuación en un amistoso frente a San Marino: jugó los 90 minutos y marcó un hat-trick de alto vuelo en la victoria por 8-0 en el estadio del Empoli. Como ese encuentro no tuvo el carácter de un partido oficial, Lapadula todavía estaba apto para hacer el trámite de obtención de nacionalidad peruana, según las reglas de la FIFA. Su nombre seguía en la carpeta del cuerpo técnico de la Blanquirroja y sus rendimientos eran seguidos con lupa, sobre todo porque había logrado establecerse como un futbolista fijo en la Serie A.

Del AC Milán pasó cedido al Genoa, luego jugó en el Lecce y esta temporada recayó en un Benevento que recién había ascendido: jugó 37 partidos y celebró 8 goles, pero eso no alcanzó para evitar el descenso nuevamente a la Serie B. Mientras esa temporada se desarrollaba, se transformó en una gran opción para Gareca ante la baja de Guerrero. El Tigre tenía que buscar un jugador similar, de larga trayectoria, con experiencia en la élite y capaz de cargar con el peso de ser el foco en la ofensiva. Gianluca Lapadula sin dudas era una opción muy tentadora y el jugador realizó a fines de octubre del 2020 los trámites para poder representar a la selección peruana.

Gianluca Lapadula actualmente juega en el Benevento que descendió a la Serie B (Foto: EFE)

Cuando aquel partido por Elimiantorias ante Chile en Santiago se puso cuesta arriba, el estratega argentino no dudó en mandarlo a la cancha. Lapadula ingresó como reemplazo de Raúl Ruidíaz con el marcador adverso (2-0) y media hora por delante. Fueron 30 minutos en los que no tocó muchos balones, pero suplió esas intervenciones a cuentagotas haciendo un gran trabajo sin pelota. De hecho no tardó mucho en generarse su primera chance, corriendo al espacio a espaldas de su marcador para que Cueva lo pusiera mano a mano con Claudio Bravo, quien tapó su remate.

Jugó mucho de espaldas al arco y se dedicó mayormente a trazar diagonales para crear sus propias líneas de pase, o bien arrastrar rivales y liberar espacio para sus compañeros. Lapadula demostró un gran sentido de la ubicación y que sabe exactamente hacia dónde dirigirse, en qué momento intervenir activamente y cuándo tener una participación pasiva. Fue una amenaza constante para la zaga de Chile. “Ha cumplido dentro de lo que se puede esperar. Para que un jugador tenga posibilidades, tiene que funcionar en el equipo. Muy poco se puede hacer cuando el equipo no funciona. Lapadula no conoce a nadie acá. Creíamos que era importante darle un tiempo de adaptación”, valoró por entonces Gareca.

Gareca siguió apostando por Lapadula después de ese juego, a pesar de que en sus cuatro partidos por Eliminatorias no le había aportado ningún gol. Con dos presencias como titular en el seleccionado, arribó a la Copa América como principal carta ofensiva ante una nueva ausencia de Guerrero, quien quedó marginado del torneo después de pasar un año y medio con escasa actividad por aquella grave lesión en la rodilla.

Gianluca fue titular en las cinco presentaciones del combinado peruano hasta acá en Brasil. Su aporte había sido clave para igualarle el partido (2-2) a Ecuador en la cuarta fecha de la fase de grupos. Pero su nombre estalló en los cuartos de final: marcó el empate 1-1 cuando su equipo iba abajo en el marcador y pocos minutos más tarde puso las cosas 2-1. Si bien los de Gareca no pudieron sostener el resultado favorable, Lapadula ejecutó el primer penal con éxito de su equipo y dio un nuevo guiño para obtener esta vibrante clasificación a las semifinales de la Copa América. Lógicamente, la organización le dio el premio MVP al jugador del partido.

Los goles de la clasificación de Perú ante Paraguay

