Cuáles son las posibilidades de que JJ Macías llegue a Europa en el próximo torneo

JJ Macías podría llegar a Europa (Foto: Instagram/jjmacias9)

El actual delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, fue vinculado en las últimas semanas con equipos de Europa; los rumores apuntaban a que el jugador podría unirse a las filas del Getafe, que se encuentra bajo la dirección de Miguel González Míchel.

De acuerdo con información de ESPN, está muy cerca de ser jugador del equipo de España, pues ambos clubes llegaron a un acuerdo para que Macías salga de Chivas. Asimismo, el futbolista de 21 años se va a préstamo, debido a la situación del futbol después de la crisis sanitaria. Todo dependerá del desempeño del atacante para que el equipo de Madrid haga efectiva la opción de compra.

José Juan Macías ha estado en la mira de los equipos del Viejo Continente desde que llegó al máximo circuito del futbol mexicano, debido a que se convirtió en uno de los goleadores de la Liga MX antes de cumplir 20 años, y pronto se ganó la confianza en la Selección Mexicana.

Ahora, se está definiendo si JJ Macías, jugará los Juegos Olímpicos con México o estará en la Copa Oro. En el Tricolor confían que el jugador obtenga los permisos para estar en Tokyo 2021, en caso de que se encuentre en la plantilla definitiva de Jaime Lozano.

El Getafe está muy cerca de fichar al jugador (Foto: Instagram/michelgonzalez8)

Cabe destacar, que en la temporada pasada, el Getafe se quedó en la decimoquinta posición de la tabla, a cuatro puntos del descenso, y en la próxima intentarán dar la sorpresa con Míchel en el banquillo.

Michel se abrió paso en la Liga MX, cuando dirigió al equipo de Pumas, y desde entonces tuvo una buena impresión del jugador rojiblanco que durante la temporada pasada anotó 12 goles.

Actualmente, Macías no pasa su mejor momento en el plano futbolístico, pues tan solo suma un gol en 15 duelos tanto con Chivas como en la Selección Olímpica.

Se formó en el Guadalajara, equipo en donde pasó prácticamente por todas las categorías: desde Tercera División, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, en las que marcó 41 goles. De ahí debutó en el Rebaño Sagrado, donde no se sintió valorado inicialmente y salió cedido a la Fiera.

En el conjunto de León, sorprendió y se consolidó de la mano del director técnico Ignacio Ambríz . Posteriormente, la directiva encabezada por Ricardo Peláez habló con él para convencerlo de su regreso al equipo rojiblanco y se convirtió en el cuarto refuerzo de cara al Clausura 2020.

José Juan Macías fue el líder goleador mexicano de la fase regular del clausura 2019 con 10 tantos (Foto: Archivo)

Fue en 2017 cuando el delantero recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana en la categoría Sub-18 para disputar unos partidos de preparación en Estados Unidos. El 18 de septiembre de 2017; Macías fue incluido en la lista definitiva de los 24 jugadores que jugaron el Chang An Ford Cup International Youth Football Tournament con sede en China.

Años más tarde, Macías permaneció en el Tri pero ahora en la categoría Sub-20, donde debutó con un doblete al primer minuto y al 50 en el Campeonato Sub-20 ,2018 en el que jugó 67 minutos y salió de cambio por Diego Hernández en la victoria 7-0 ante Nicaragua.

Gerardo Martino, prestó atención al jugador en 2019, tras sus grandes actuaciones con el Club León, y fue convocado para el partido amistoso contra la Selección de Trinidad y Tobago. El 2 de octubre de 2019, debutó con la selección absoluta, jugó los 90 minutos y marcó su primer gol vistiendo los colores del Tri mayor.

