“No estuvo planeada”: Ángel García Toraño sobre la pelea de Faitelson y Peláez en ESPN

David Faitelson y Ricardo Pelaez discutieron en programa de ESPN en 2018 (Foto: Cuartoscuro)

Las peleas y disgustos entre los comentaristas se convirtieron en un espectáculo más de la agenda deportiva, ya que los debates y los análisis son objeto de discusiones que pueden llegar más allá de las palabras.

Uno de los comentaristas más polémicos en la actualidad es David Faitelson, por su estilo y forma de crítica ha protagonizado diferentes encontronazos con sus compañeros de la cadena de ESPN. Uno de los más recordados es su pelea con Ricardo Peláez en una edición de Fútbol Picante donde fue llamado “estúpido” en plena transmisión.

El evento ocurrió en 2018 cuando Peláez decidió incursionar en las narraciones deportivas y se integró a la cadena estadounidense. Los panelistas que presenciaron aquella discusión fueron Rafael Puente, Ángel García Toraño y Alejandro de la Rosa, ninguno de los presentes pudo prevenir lo que vendría en la mesa de la discusión.

David Faitelson inició la discusión (Foto:ESPN)

Cuando comparaban las direcciones deportivas del América y Tigres, Faitelson lanzó un comentario sobre el ex futbolista pues él había participado en la directiva de Coapa. El periodista dijo su hipótesis de una “solicitada” salida de Peláez por parte de Miguel Herrera, por lo que el ex goleador de los ochenta no se abstuvo y le dijo “estúpido” al propio Faitelson.

A tres años del incidente, el evento sigue fresco por la captura del momento que circula en redes sociales, en su momento se cuestionó sobre la veracidad de la discusión ya que la televisora se caracteriza por presentar distintas discusiones entre comentaristas en las que resalta David Faitelson y José Ramón Fernández.

Se creyó que la situación con Ricardo Peláez había sido montada para subir el rating del programa o “estrenar” al nuevo comentarista del programa.

Así fue la discusión de Faitelson y Pelaéz (video YouTube@teleESPECTADOR)

Sin embargo, el propio Ángel García aclaró lo que pasó aquel día y negó que fuera un show armado previamente, incluso comentó que tuvieron que pedir apoyo de la seguridad del foro para calmar a los conductores.

En el canal de YouTube de García Toraño explicó a detalle lo que ocurrió en 2018 donde Faitelson exigió una disculpa y Pelaéz no dejaba de llamarlo “estúpido” frente a todo el programa. En una conversación con el Doctor Luis García tocaron el tema y el comentarista de TV Azteca le preguntó las razones que orillaron a los panelistas a discutir.

Toraño especificó que todo se debe al carácter individual de cada periodista que participa en los programas, pues destacó que Faitelson y José Ramón son de poca paciencia y saltan a la primera provocación pero que ninguna discusión ha sido ensayada.

García Toraño contó que los productores del programa llegaron al set de grabación acompañados de guardias de seguridad (Foto: YouTube/ Conecta MX Oficial)

“Nada ha sido planeado, lo juro, la de Faitelson y Pelaéz no estuvo planeada”.

El ex panelista de ESPN presenció cada momento y se percató que los insultos ya no eran palabras al aire, sino que se trataba de una discusión que fue subiendo de tono y que si alguien no intervenía de manera pronta, la situación hubiera acabado diferente.

García Toraño contó que los productores del programa llegaron al set de grabación acompañados de guardias de seguridad y lo primero que hicieron fue hacer un corte comercial para frenar los ánimos que se calentaron.

“La de David y Peláez, la de ‘eres un estúpido’ estaba yo sentado con ellos viendo que ya iba en serio y te vas dando cuenta, porque los conocemos, de cuando la cosa ya está perdida. Continuaron ‘eres un estúpido, tal, tal, tal’ y bajaron los productores para irnos a una pausa”, detalló el periodista deportivo.

Ricardo Pelaéz perdió la paciencia y llamó "estúpido" a Faitelson (Foto: Archivo)

Narró que al final los productores tomaron la situación y controlaron a Faitelson y a Peláez para continuar con el programa, ya que ambos ya estaban enfrascados en una discusión más allá de lo deportivo.

“Los productores dijeron ‘vamos a pausa’ por si sale esto. Bajaron los dos productores con dos de seguridad para separar en caso de pelea”, añadió Ángel García.

Aquel programa terminó y hubo más ediciones con Ricardo Peláez y Faitelson, posteriormente el ex futbolista salió de la televisora para seguir su carrera en las directivas deportivas de los equipos de la Liga MX.

SEGUIR LEYENDO: