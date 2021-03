Jaime Lozano se lanzó contra la afición de América y Atlas luego de los abucheos a “JJ” Macías en el partido contra Estados Unidos

Con abucheos a JJ Macías y aclamando a Sebastián Córdova, la afición se hizo presente en la tribuna (Video: Twitter@TUDNMEX)

En el último encuentro de la fase de grupos, la selección sub-23 de México se enfrentó al combinado de Estados Unidos. Entre las sorpresas en el cuadro de Jaime Lozano, figuró un tridente ofensivo de Chivas encabezado por José Juan Macías. Sin embargo, luego de 69 minutos en el terreno de juego, el estratega optó por sacarlo del campo. Durante su egreso, gran parte de la afición del Estadio Jalisco lo abucheó.





En la conferencia de prensa posterior al partido, “Jimy” Lozano fue cuestionado sobre la actitud de la afición. Al respecto, mostró su desacuerdo con el gesto y lo atribuyó a un sector específico de los aficionados.

“Yo pensaría que es afición del América o del Atlas. No entiendo cómo van a abuchear a un jugador de la Selección Nacional que está participando para su selección. Pero bueno, ni quisiera creo que sea comprensible, pero fue así. Lo de Macías, al final, en el momento en que haga un gol, todo el mundo estará muy contento y feliz con él”.

Luego de dos partidos sin considerarlo en el once titular, Lozano echó mano de Macías, uno de los jugadores más prometedores de la selección, así como de la Liga Mx. Acompañado por Alexis Vega y Uriel Antuna, también de Chivas, tenía la obligación de marcar la diferencia en el marcador. No obstante, ante un rival con ritmo intenso y demandante como Estados Unidos, no pudo concretar el mandato.

Por ello, en el tercio final del partido, y con un gol de ventaja en el marcador, Lozano decidió no arriesgar a uno de sus mejores hombres. En su lugar ingresó Jesús Angulo, mediocampista que, a diferencia de JJ, se caracteriza por un fútbol mayormente defensivo, por lo que aportó a mantener en cero el arco resguardado por Sebastián Jurado.

En contraste con la reacción ante la salida del delantero, gran parte de la tribuna coreó, por algunos momentos, el apellido de Sebastián Córdova. El americanista estuvo ausente debido a la tarjeta amarilla que se adjudicó en el encuentro contra Costa Rica, pues en caso de acumular la segunda, se hubiera perdido las semifinales. No obstante, la ausencia de acción en la portería rival, así como sus cuatro anotaciones en lo que va del torneo, hicieron que el público lo aclamara.

Lesión de Luis Malagón (Video: Twitter@TUDNMEX)

Paso perfecto y lesión del portero titular

Entre los momentos más destacados del partido, destacó una pausa obligada al minuto 39. Luego de realizar el cobro de una falta, el cuadro de las barras y las estrellas jugó un balón en el área grande de Luis Malagón. El arquero del Necaxa trató de atajar el balón con los puños, aunque en el camino se topó con Andrés Perea. Con el contacto, su brazo izquierdo se torció, lo que le pudo haberle provocado la luxación del codo.

Luego de permanecer en el piso por un par de minutos, el arquero tuvo que ser retirado en camilla. Desde el primer momento, su rostro denotaba el gesto de dolor. El partido lo concluyó en la zona de banquillos, aunque al término del primer tiempo tuvo que ser trasladado al hospital para determinar la gravedad de la lesión. Sebastián Jurado, del Cruz Azul tuvo que asumir el rol.

Gol de Uriel Antuna (Video: Twitter@TUDNMEX)

En los últimos minutos del encuentro, Uriel Antuna puso a México al frente del marcador. con un recorte en los linderos del área, pudo acomodarse el balón para soltar un potente disparo raso que se incrustó en el ángulo inferior derecho del arco resguardado por David Ochoa. El tanto también fue el segundo del duranguense en el torneo.

Así, con paso perfecto, México terminó como líder de su sector con nueve puntos y una anotación en contra. Con ello, se instaló en semifinales y enfrentará al segundo mejor equipo del grupo “B”, el cual será definido el día de mañana, en el último día de acciones de la primera fase del torneo Preolímpico.

SEGUIR LEYENDO