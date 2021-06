“Es un pataleo”: Ana Guevara respondió a las acusaciones de Paola Espinosa

Ana Gabriela Guevara (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara calificó como un “pataleo” con los medios de comunicación al no ser elegida para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el selectivo que se realizó hace unos días.

Al respecto, detalló en W Radio:

“Es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte es marcas, clasificación, tiempos y jueceo y en este caso no le favoreció y no es el chismorreo de lo que ha dicho. Le tengo el respeto como atleta y de las grandes deportistas de este país. Siempre fueron sabidos los criterios”

Y reiteró que Espinosa conocía los criterios y al no obtener el lugar, optó por quejarse.

“Los criterios siempre fueron sabidos. Me parece que toda esta inquietud y este malestar, porque no la veo más que molesta, es un pataleo totalmente inerte porque pues no le favoreció. Los criterios estaban sobre la mesa desde mucho tiempo atrás y tenemos que entender que venimos de un año COVID. Un año donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó una plaza directa”.

La ex velocista reconoció que en el pasado le favoreció el criterio con el que ganó la plaza olímpica en el Mundial de Natación Gwangju 2019, sin embargo, ahora no se puede, ni debe ajustar un criterio que no fue impuesto por Guevara únicamente, sino que fue de manera colegiada.

A raíz de la pandemia por Covid-19, Guevara mencionó que se hicieron a un lado esos criterios del pasado y la Federación Mexicana de Natación decidió hacer selectivo.

Por esta razón, considera que es un pataleo frente a los medios de comunicación por no ganar boleto para la justa de verano y reiteró: “La lista se firmó por Federación, COM (Comité Olímpico Mexicano) y Conade. El criterio fue público y no hubo nada en lo oscuro, ni se acordó nada sobre la mesa”.

El conflicto de Espinosa y Guevara

Este martes, la clavadista mexicana denunció a Ana Gabriela Guevara como la responsable de separarla de Tokio 2021, al no ceder a las peticiones en favor de sus pretensiones e intereses políticos

Una de las más notables ausencias en la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio es la de Paola Espinosa. La medallista fue separada de la selección mexicana de natación luego de obtener el tercer lugar en la prueba de sincronizados desde el trampolín de 3 metros en el Control Técnico Nacional de Clavados. Sin embargo, la atleta expresó su inconformidad y acusó que “en la mesa se decidió que yo no iba a Juegos Olímpicos, no se decidió en un clavado”.

Foto: Instagram @paolaespinosaof

El jueves 17 de junio de 2021, la Federación Mexicana de Natación (FMN) publicó la lista definitiva de la selección mexicana. Cinco días después, Espinosa Sánchez brindó su versión de los hechos y aseguró que “las autoridades no tienen la voluntad de ayudar, ni siquiera de escuchar por qué nosotras merecemos el lugar que nosotras ganamos”

Yarely y Jessica Salazar

Otras atletas que también alzaron la voz fueron Yarely y Jessica Salazar, pues ambas ciclistas, difundieron un par de videos en redes sociales donde hicieron notar su descontento con la lista definitiva de los siete pedalistas que representarán a México en dicho deporte.

Foto: Instagram @astanawomen

Aunque fue considerada para la competencia de ruta, Yarely Salazar pidió que se respeten las dos plazas Olímpicas que ganó para México. Es decir, que su nombre aparezca tanto en la competencia que ya tiene asegurada, como en la que actualmente tiene adjudicada la ciclista Victoria Velasco.

“Actualmente soy la mejor ciclista mexicana de fondo y medio fondo, siendo la única que ha aportado el 100% de los puntos para lograr la plaza olímpica en la prueba de omnium y la única mexicana en dar medallas internacionales y copa del mundo (...) En pista, en la prueba de omnium, tengo las posibilidades de una medalla Olímpica”, declaró en un video difundido en sus redes sociales.

Foto: Twitter/@DurodeMarcarGDL

Por su parte, Jessica Salazar, hizo saber que los criterios de selección para seleccionar a las representantes en pruebas de velocidad no fueron claros. La atleta propietaria del Premio Nacional del Deporte vigente, señaló que las pruebas realizadas en el Control Técnico de su disciplina no coincidieron con las que desempeñarán en Tokio. Además, señaló que:

“Hay que dejar claro que en la prueba de velocidad por equipos una arrancadora se encarga de establecer el menor tiempo en 250 metros por su potencia y explosividad. Una cerradora se encarga de completar los otros 250 metros por su resistencia, siendo yo la mejor arrancadora mexicana y top 3 mundial, que sería el equivalente a querer poner a un delantero en lugar de un portero, en el caso del futbol”, declaró.

