Qatar 2022: se definieron los rivales que enfrentará México rumbo al mundial

Después de un 2020 de buenos resultados, con cuatro victorias y un empate, México buscará en el próximo año revalidar el título de la Copa Oro, ganar la Liga de Naciones de Concacaf y comenzar con buen pie las eliminatorias mundialistas. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN/Archivo

La noche de este martes 15 de junio se definió el Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, es decir, México ya conoce a los rivales que enfrentará para poder ganarse un boleto a la justa mundialista.

Basándonos en las nuevas modificaciones que hizo la confederación, en esta nueva edición eliminatoria estarán en juego 3 boletos al mundial. Las selecciones que ya estaban clasificadas al Octagonal eran México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Los conjuntos restantes saldrían de los encuentros entre Canadá vs Haití, Panamá vs Curazao y El Salvador vs San Cristóbal y Nieves.

Al final los resultados quedaron de la siguiente manera: los canadienses eliminaron a Haití con un marcador de (3-0); Panamá empató a cero goles contra Curazao y El Salvador se impuso ante San Cristóbal y Nieves (2-0).

Los participantes del Octagonal Final son:

* México

* Estados Unidos

* Costa Rica

* Jamaica

* Honduras

* Canadá

* El Salvador

* Panamá

HORARIOS Y FECHAS DE MÉXICO

En 2021

México vs. Jamaica | 2 de septiembre

Costa Rica vs. México | 5 de septiembre

Panamá vs México | 8 de septiembre

México vs. Canadá | 7 de octubre

México vs. Honduras | 10 de octubre

El Salvador vs. México | 13 de octubre

Estados Unidos vs. México | noviembre (día no definido)

Canadá vs. México | noviembre (día no definido)

(Foto: Twitter/@CNationsLeague)

En 2022

Jamaica vs. México | 27 de enero

México vs. Costa Rica | 30 de enero

México vs. Panamá | 2 de febrero

México vs. Estados Unidos | 24 de marzo

Honduras vs. México | 27 de marzo

México vs. El Salvador | 29 de marzo

FUNES MORI, OPCIÓN PARA MÉXICO

Se confirmó el secreto a voces y de manera oficial, Rogelio Funes Mori recibió su carta de nacionalidad mexicana por parte del gobierno nacional en la Ciudad de México, por lo que a partir de este lunes 14 de junio, el futbolista de Rayados de Monterrey cumplirá con todas las obligaciones legales que tienen los ciudadanos mexicanos.

Luego de seis años con residencia en el estado Nuevo León y laborando oficialmente en la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el “Mellizo” publicó en sus redes sociales la noticia y se fotografió a un lado de la bandera tricolor, con un mensaje de cariño hacia el país que ha sido su casa desde el 2015.

A partir de este lunes 14 de junio de 2021, el “Mellizo” ya deberá cumplir con las obligaciones legales que impone México a sus ciudadanos y recibirá todos los derechos que otorga el país, por lo que ya es considerado ante la nación como un mexicano más con derecho a voto.

Rogelio Funes Mori ya es mexicano (Foto: Twitter/@rogelio7funes)

Esta noticia también es celebrada en la Selección Mexicana, ya que Gerardo el “Tata” Martino está más cerca de poder contar con él en la próxima Copa Oro de la Concacaf, ante la lesión de Raúl Jiménez y el irregular desempeño de Henry Martín y Alan Pulido en los últimos compromisos.

El siguiente paso para Rogelio Funes Mori será tramitar su cambio de selección ante la FIFA, ya que el delantero de Rayados representó a Argentina en selecciones inferiores y tiene su registro con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que deberá renunciar de manera oficial a la selección albiceleste y recibir un documento que lo avale.

Posteriormente tendrá que solicitar ante la FIFA el cambio de selección para poder representar a México en cualquier partido avalado por el organismo con sede en Suiza, un trámite que deberá quedar listo antes del comienzo de la Copa Oro el próximo 10 de julio, ya que el nuevo reglamento permite a cualquier jugador representar al país de su elección, siempre y cuando no haya disputado minutos con la selección mayor en competencia oficial.

