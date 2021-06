Cómo llegó Álvaro Morales a ESPN

En el periodismo deportivo, las historias de los comentaristas siempre resultan de interés para los aficionados, ya que genera curiosidad cómo es que cada figura del mundo deportivo llegó al lugar donde actualmente se encuentra.

Aunque no todos suelen ser aclamados por los fanáticos del deporte, existe el contraste de que algunos son reconocidos por los polémicos comentarios que han realizado a lo largo de su carrera, uno de ellos es Álvaro Morales.

El Brujo, como también es conocido, es uno de los panelistas de la cadena de deportes de ESPN, con 40 años de edad se posiciona como uno de los referentes de la televisora pues su protagonismo y la elocuencia que tiene para hablar lo ha llevado a ser una figura más del periodismo deportivo.

Sin embargo, los inicios de su carrera fueron como el de cualquier estudiante recién egresado, estuvo en la búsqueda de una oportunidad hasta que llegó a ESPN. Con una trayectoria de 18 años dentro de esa empresa, recientemente contó cómo es que llegó ahí.

Durante julio de 2020, Javier Alarcón emprendió una serie de entrevistas virtuales en YouTube con colegas invitados, uno de ellos fue Álvaro Morales en donde hablaron de las intimidades y narró su llegada a ESPN.

El reportero guatemalteco venía de concluir sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero antes de insertarse en el mundo laboral comentó que él vivió la huelga de 1999 que azotó a la máxima casa de estudios del país.

Aquel movimiento estudiantil paró los labores educativos por un año, así que esto afectó la formación de Álvaro; más tarde cuando la situación mejoró y se retomaron las actividades, se incorporó para concluir sus estudios.

Fue en 2003 cuando ESPN tocó a su puerta pero enfrentó un problema para llegar a la sede, pues la distancia y su trabajo en La Afición de Grupo Mileno fueron factores que lo hicieron dudar. Por invitación de sus amigos, le explicaron que la empresa donde trabaja actualmente estaría haciendo castings.

“En el 2003 me avisan unos amigos de la ‘Raúl del Campo’ (Centro de Capacitación para cronistas deportivos) me dicen: ‘va a haber un casting para ESPN’, ‘órale ¿Dónde va a ser?’, ‘en Tlalnepantla’. Dije: ‘madres, en Tlalnepantla’, lo más lejos que había ido yo hacia el norte era Lomas Verdes”, detalló el Brujo.

video cortesía ESPN

Por la inquietud de acercarse a la televisión, averiguó la forma para llegar hasta el lugar, cruzó toda la Línea 7 del metro, de Barranca del Muerto a Rosario, abordó un camión y arribó a las instalaciones de la cadena de deportes.

Para su fortuna era el último día del casting, describió que fue el penúltimo en pasar:

“Llegué hice el casting, era la simulación de un noticiero, Sport Center y como yo sabía de deportes gringos, tenía una ventaja competitiva de la mayoría. Entonces nos pusieron un partido del américa y luego nos pusieron tres juegos de béisbol y después de americano”.

Álvaro Morales llegó a ESPN en 2003 (Foto: Twitter@Pasion_Tigres_)

Un error fue lo que lo catapultó como favorito para entrar a la empresa, ya que según narró Álvaro, encontró un error en el guion de audición y fue el único que lo notó.

“En uno de los juegos de béisbol había un error, me acuerdo que decía ‘el dominicano Carlos Lee’ y les digo ‘¿tengo que decirlo tal cual está aquí?’, me dicen: ‘¿Por qué?’, ‘pues es que no es dominicano, es panameño’ “.

Posteriormente le llamaron para confirmarle que se había quedado como nuevo reportero, pero vendría una segunda decisión, el salario era inferior al que ya percibía en la prensa escrita.

Álvaro Morales prefirió a ESPN por la oportunidad de salir en televisión (Foto: Twitter@IsmaelRdz33)

“Yo en La Afición ganaba 12,000 pesos mensuales y ESPN me ofrecía 8,000 pesos, cuatro menos. Ahí fue un momento determinante de la vida porque dije: ‘esos 4,000 pesos los voy a invertir para entrar en la televisión’ y entré”.

Desde ese momento consolidó una carrera en la empresa que mantiene en la actualidad a pesar de los rumores de su salida de la empresa.

