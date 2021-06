Floyd Mayweather sufrió un robo en su casa: la jugosa recompensa que ofrece para descubrir quiénes fueron los asaltantes

Floyd Mayweather ofrece una recompensa para encontrar a quienes asaltaron su casa (Foto: USA TODAY Sports)

A una semana de su polémico combate ante Logan Paul, Floyd Mayweather contó que ha sido víctima de un robo: una de sus viviendas fue asaltada por un grupo de ladrones y el famoso ex boxeador de 44 años ha decidido ofrecer una recompensa de USD 100.000 a quienes aporten información para ayudar a localizar a los criminales.

“La casa de uno es su santuario, lugar de paz, relajación y comodidad. Cuando alguien viola ese santuario, es perturbador y doloroso”, escribió Money en una publicación en su perfil de Instagram en el que comunicó su oferta.

“Una de mis casas fue asaltada en Las Vegas. Robaron muchos bolsos valiosos y otras pertenencias de valor sustancial. Ofrezco una recompensa de al menos USD 100.000 por información que lleve a la devolución de mis pertenencias”, agregó el ex campeón mundial de boxeo en cinco divisiones.

No está claro exactamente qué pertenencias se llevaron de su domicilio ni exactamente cuándo ocurrió el presunto robo, pero TMZ Sports informaron que Mayweather regresó recientemente a Las Vegas después de pasar unos días en Miami después de su pelea ante Logan Paul y que los objetos que le quitaron tendrían un valor estimado de más de USD 800.000.

“El nivel de falta de respeto y codicia que se necesita para que alguien haga esto es insondable. Gracias a cualquiera que se presente con cualquier información. Dios los bendiga”, concluyó el famoso púgil en una publicación en la que no permitió a sus más de 26 millones seguidores emitir comentarios.

Floyd Mayweather pasó unos días en Miami antes de regresar a su casa de Las Vegas (Foto: USA TODAY Sports)

Se sabe que la mansión de Mayweather en Las Vegas es una de las propiedades más espectaculares que posee el extravagante púgil, junto con la que tiene en Beverly Hills, que fue asaltada hace menos de cuatro años cuando Floyd hizo un viaje a China. La casa que posee en Las Vegas está valuada en alrededor de USD 11 millones y tiene varios activos preciados en su interior, como coches de lujo y relojes.

Mayweather, quien esperaba recaudar entre USD 50 millones y 100 millones de su pelea con Logan Paul pero finalmente no se acercó a esa cantidad, declaró que ya no está interesado en hacer combates oficiales ni pelear por títulos. “No hay más peleas reales para mí. Solamente exhibiciones”, dijo en diálogo con The Athletic. Según la prensa especializada, su próximo paso sería una pelea contra Jake Paul, el hermano de Logan, con quien ya tuvo un violento cruce en un evento promocional.

