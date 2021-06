El ex campeón de UFC Khabib Nurmagomedov develó que recibió ofertas para convertirse en futbolista profesional

Khabib Nurmagomedov anunció su retiro definitivo de la UFC en octubre de 2020 tras vencer a Justin Gaethje con una sumisión en el segundo asalto. Su adiós se volvió oficial en marzo de 2021 y dilapidó las esperanzas de volver a entrar dentro del octágono para competir. Durante la última semana reapareció charlando con sus fanáticos y reveló que estaría dispuesto a intentar cumplir su segundo sueño dentro del mundo del deporte: jugar al fútbol de manera profesional.

En una sesión de preguntas y respuestas que usualmente realiza en su página oficial de Facebook, el Águila reveló que tuvo charlas con algunos equipos. “Muchos clubes de fútbol me ofrecieron contrato. Pero tengo que cambiar mi físico, que sea acorde al deporte. El físico del fútbol es un poco distinto al de MMA. Pero no sé, si me hacen una oferta interesante seguramente la acepte”, develó ante la consulta de si tiene decidido probar suerte en otro rubro.

Clarence Seedorf y Ronaldo Nazario aprobaron el movimiento de Khabib

Además, explicó de dónde nacen las ganas de intentar jugar al fútbol: “Llegar a nivel profesional es un sueño de la infancia. Siempre tuve el deseo de probar el deporte rey de manera competitiva. Encima tengo muchos contactos como Aleksander Ceferin (mandatario de la UEFA), el dueño del PSG y hasta con Cristiano Ronaldo”. Para cerrar, reveló cuál camiseta es la que más le llama la atención y por el cual hincha desde que tiene memoria. “El club de mis sueños es y siempre será el Real Madrid”, concluyó.

Hace pocos días los rumores se acrecentaron luego de que publique un video en las redes sociales en el que muestra su talento con la pelota en los pies. Luego de recibir, amagó a un oponente, definió al gol de buena manera y salió a festejar con el clásico gesto de Ronaldo Nazario con la mano. Sin esperarlo, la publicación tuvo el comentario de Clarence Seedorf y del histórico delantero brasileño quien repitió varios emojis de aplausos para aprobar la maniobra de Khabib en ataque.

Vale recordar que el nombre de Nurmagomedov se hizo conocido mundialmente cuando derrotó a Conor McGregor, en una pelea que terminó en escándalo y que le supuso una suspensión de nueve meses, pero que no empañó sus cualidades en los octágonos. Se marchó de la disciplina con un récord de 29-0, con tres defensas exitosas de su título que ahora quedó en manos de Charles Oliveira luego de derrotar a Michael Chandler en el segundo round por knockout técnico durante la velada que se llevó a cabo el último 15 de mayo.

