El líder Brasil se mide a una Paraguay que está invicta en las Eliminatorias Sudamericanas: hora, TV y formaciones

Paraguay y Brasil se enfrentan en Asunción por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

Bajo la sombra de la turbulencia que generó en el país la decisión de albergar la Copa América desde el próximo domingo y un escándalo en su federación, la selección de Brasil visitará este martes a Paraguay en en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción) en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022, donde solamente se han disputado cinco jornadas.

El equipo de Tite ha ganado en cada una de sus presentaciones y se adueñó de la punta con una producción absoluta de cinco partidos ganados (15 puntos), con 14 goles a favor y solamente dos encajados.

Se encuentra a una distancia de ocho unidades con respecto a la Albirroja, que marcha invicta en estas Eliminatorias pero solamente ha cosechado una victoria y empató los cuatro duelos restantes. Suma 7 puntos y figura cuarto en la clasificación por diferencia de goles sobre Uruguay y Colombia.

La Paraguay de Berizzo no conoce la derrota en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Qatar 2022 (Foto: EFE)

El conjunto dirigido por Eduardo Toto Berizzo confía en su invicto de 36 años sin perder ante la Canarinha jugando de local. La última caída de Paraguay en territorio guaraní ante el elenco brasileño fue el 16 de junio de 1985, cuando los visitantes se impusieron por 2-0 con anotaciones de Casagrande y Zico. Su último cruce, en el proceso clasificatorio a Rusia 2018, el resultado en Asunción fue 2-2.

Hubo tensión en los últimos días porque Brasil no aseguraba su participación en una Copa América que se llevará a cabo en medio de la pandemia de COVID-19 en uno de los países del mundo más afectados, pero el certamen se pondrá en marcha este domingo bajo estrictos protocolos y en la Seleção ya se enfocan en el partido ante un elenco que no quiere regalar puntos porque aspira a asistir al Mundial, evento al que no clasifican desde Sudáfrica 2010.

Berizzo dijo estar conforme con la producción de sus pupilos en su visita a Uruguay (0-0) en Montevideo el pasado jueves tras dar a entender que su equipo no sufriría modificaciones importantes, mientras que Tite recupera a Douglas Luiz (en vez de Fred) que no estuvo presente en la victoria ante Ecuador por suspensión.

Probables formaciones:

Paraguay: Antony Silva - Robert Rojas, Gustavo Gómez, Balbuena, Omar Alderete - Richard Sánchez, Villasanti, Lucena, Óscar Romero - Ángel Romero y Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Brasil: Alisson - Danilo, Eder Militão, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Richarlyson - Neymar y Firmino (o Gabigol). DT: Tité.

Árbitro: Patricio Loustau

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Hora: 20:30 local / 00:30 GMT del 09/06

21:30 Argentina y Uruguay

20:30 Chile, Bolivia y Venezuela

19:30 Perú, Colombia y Ecuador

18:30 Ciudad de México

TV: TyC Sports Play y TyC Sports 2 (Argentina) / Tigo Sports (Paraguay)

SEGUIR LEYENDO: