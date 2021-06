Un joven atleta de 17 años sorprendió al mundo al quebrar un récord de Usain Bolt

Erriyon Knighton es un joven de 17 años que todavía transita la secundaria en Estados Unidos. Pero de manera vertiginosa se convirtió en un fenómeno de las pistas de atletismo. Oriundo de Tampa, pasó a ser profesional a temprana edad y firmó con Adidas después de su segundo año compitiendo. Superó todas las expectativas con alucinantes carreras y obtuvo su broche dorado el lunes por la noche en la American Track League, donde superó a una leyenda del deporte en los 200 metros al marcar un nuevo récord mundial.

El mejor tiempo en dicha disciplina estaba en manos del mejor velocista del mundo: Usain Bolt, quien completó los 200 metros en tan sólo 20 segundos y 13 décimas en el año 2003. Knighton redujo la marca al terminar la carrera en 20 segundos y 11 décimas. El detalle que llama la atención es que un año antes, en 2020, el joven norteamericano se había acercado al récord de jamaicano al registrar 20.33 con sólo 16 años.

Corría contra dos velocistas con experiencia en eventos mundiales como Trayvon Bromell y Zharnel Hughes, pero Knighton se coló entre los veteranos y sorprendió a todos los presentes. Ubicado en el carril 3, el joven superó a Bromell en los últimos 50 metros y mantuvo completamente el control de la carrera. Cabe destacar que Erriyon ni siquiera había nacido todavía (29 de enero de 2004) cuando Bolt estableció el récord anterior.

La primera aparición de Usain Bolt a nivel olímpíco fue en 2008 (Foto: Getty Images)

Los medios estadounidenses que se hicieron eco de la noticia resaltan que Erriyon todavía no ha recibido la atención o fama que se merece y amerita. La razón principal sería que Khighton todavía está caminando en esta extraña zona de transición entre la escuela secundaria y las comunidades de carreras profesionales, que no suelen estar conectadas. Hasta los comentaristas de la transmisión donde sucedió el hito histórico no sabían quién era el ganador de la carrera hasta que apareció la placa oficial con los tiempos.

Erriyon obtuvo una oferta de contrato profesional después de impresionantes actuaciones cuando era un estudiante de segundo año de secundaria. En los Juegos Olímpicos Juveniles de la AAU (Unión Atlética Amateur) logró marcas de 10.29 en los 100 metros y 20.33 en los 200, ambos con mucho esfuerzo contra el viento. Knighton fue todo el rumor y la noticia más llamativa de dicho evento organizado por Satellite High School. Poco tiempo después, una compañía de zapatos buscó capitalizar el interés y le acercó una propuesta a largo plazo al joven.

Usain Bolt se volvió mundialmente conocido gracias a su dominio desde el nivel mundial juvenil hasta los Juegos Olímpicos comenzando con los JJOO de Beijing 2008 cuando tenía 21 años. El todavía adolescente Knighton amenaza con poner en duda sus hitos.

