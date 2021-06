Real Madrid anunció a Carlo Ancelotti como reemplazante de Zinedine Zidane

Carlo Ancelotti volverá a dirigir al Real Madrid (Foto: Getty)

La espera para conocer al reemplazante de Zinedine Zidane duró poco en Real Madrid: Carlo Ancelotti fue anunciado como nuevo entrenador para las próximas tres temporadas y vivirá su segunda etapa en la Casa Blanca luego de haber comandado a esa entidad entre 2013 y 2015.

El director técnico italiano estaba como encargado del banco de suplentes del Everton de Inglaterra desde hacía un año y medio, pero tras un llamado desde Madrid decidió terminar su vínculo anticipadamente en ese club para poder desembarcar en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Tengo un respeto absoluto por todos los asociados con Everton y espero que puedan lograr las emocionantes oportunidades que tienen frente a ellos. Aunque he disfrutado de estar en el Everton, se me ha presentado una oportunidad inesperada que creo que es la decisión correcta para mí y mi familia en este momento”, detalló en el sitio oficial del Everton para informar que no continuaría adelante con ese contrato que había firmado por cuatro años y medio en diciembre del 2019. Horas más tarde, el Merengue dio a conocer su contratación.

El entrenador de 61 años atravesará su segundo proceso al mando del Real Madrid tras lo hecho entre junio del 2013 y mayo del 2015, cuando Florentino Pérez decidió prescindir de sus servicios y nombró a Rafa Benítez en su lugar. Ancelotti abandonó el club merengue por entonces con 4 títulos: Champions League 2013/14, Mundial de Clubes 2014, Supercopa de Europa 2014 y la Copa del Rey 2013/14.

La particularidad de aquella gestión de Ancelotti es que su ayudante de campo fue Zidane, quien luego tuvo una etapa gloriosa como DT principal del Madrid y que acaba de marcharse del club en medio de una polémica con Florentino.

“Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Conozco el fútbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir. Pero aquí se ha olvidado una cosa muy importante, se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con los ciento cincuenta personas que trabajan con y alrededor del equipo”, publicó Zizou en una explosiva carta.





Noticia en desarrollo...





COMUNICADO DEL REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas.

Mañana tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid. Posteriormente, Carlo Ancelotti comparecerá a las 18:00 h ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática.

