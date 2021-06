Un ex Real Madrid develó que Cristiano Ronaldo y José Mourinho no tenían una buena relación

Antonio Cassano develó que Cristiano Ronaldo y José Mourinho no mantienen una buena relación (Shutterstock)

En medio de la gran rotación de entrenadores en el mercado europeo, uno de los principales golpes los dio la Roma. El conjunto de la capital italiana, a principios de mayo, anunció públicamente la salida de Paulo Fonseca para apostar por un proyecto encabezado por José Mourinho. Tras su irregular andanza por Tottenham, el experimentado luso volverá a la Serie A, territorio donde ganó todo lo que se le interpuso durante su estadía en Inter (entre 2008 y 2010 ganó dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Champions League). El ex Porto, Chelsea, Real Madrid y Manchester United firmó un vínculo por tres temporadas (hasta el 30 de junio de 2024).

Según informó la semana pasada el diario La Stampa, el director técnico levantó el teléfono para intentar seducir a un viejo conocido: Cristiano Ronaldo, cuyo futuro hoy es una incógnita en Juventus tras la salida de Andrea Pirlo y la vuelta de Massimiliano Allegri.

Si bien ambos coincidieron en la Casa Blanca del Real Madrid, donde ganaron tres títulos (una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España), el ex futbolista Antonio Cassano sacó a la luz la mala relación que existe entre los portugueses.

Cristiano Ronaldo podría abandonar la Juventus (REUTERS/Alberto Lingria)

“Mourinho quiere para la Roma a Cristiano Ronaldo, que es el número 1”, soltó Christian Vieri durante una distendida charla en su canal de Youtube Bobo TV. Esta frase no pasó desapercibida para el Bambino, quien no dudó en lanzar una bomba mundial.

“ ¿Ronaldo en la Roma? Es una tontería... Mourinho no tenía una buena relación con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ¿cómo puedes pensar que ahora iría a Roma? Ahora no sé si tienen el mismo representante.. pero ¿cómo crees que pueda ir a Roma?”, lanzó sin rodeos el ex futbolista del Merengue.

El mencionado rotativo afirmó que el desembarco de CR7 a la Loba podría darse, especialmente, por dos cuestiones. Una es que el empresario Jorge Mendes es el encargado de manejar la carrera del entrenador y el futbolista (en su momento fue vital para unir a ambos en el Merengue). La otra es que el portugués Tiago Pinto es el director deportivo de la Roma.

A sus 36 años, el delantero sigue siendo un deportista de primer nivel y sus números los respaldan, pese a que la Vecchia Signora no redondeó una muy buena temporada. En la actual temporada marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones.

La salida de Cristiano Ronaldo podría darse debido a que la Juve busca rejuvenecer su plantilla y podrían utilizar al portugués como moneda de cambio. Paris Saint Germain sería otro de los clubes interesados.

