“Se requiere calidad humana”, una leyenda del América se lanzó contra los futbolistas involucrados en escándalo

El delantero Roger Martínez del América se hizo acreedor a una sanción por indisciplina (Foto: Jorge Núñez/EFE/Archivo)

Adolfo Ríos, es sin duda uno de los arqueros que ha pasado a la historia del Club América. El respeto a los colores y a la institución misma, son valores que tiene muy presentes. Por ello, lanzó una fuerte crítica hacia los jugadores que hace unos días, se vieron involucrados en un escándalo después de que se filtrara un video en el que se les observa en una fiesta con mujeres y alcohol, previo a la eliminación ante Pachuca.

Para Ríos, no solo son importantes los campeonatos o logros deportivos que se consigan en el equipo, sino los valores que se ponen en práctica dentro y fuera de la cancha. A través de su cuenta de Twitter, el ex guardameta de las Águilas no dudó en expresar su postura respecto a los actos que cometieron los futbolistas: Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Leonardo Suárez y Richard Sánchez.

<b>“</b>La grandeza del @ClubAmerica no solo se mide por los campeonatos , sino por los principios y valores de la Institución, respeto al escudo, a la camiseta, a los compañeros, al cuerpo técnico, a la afición! Se requiere más que calidad futbolística, se requiere calidad humana!!”, se lee en la publicación.

Los futbolistas que incurrieron en dichas faltas se hicieron acreedores a una multa de 100 mil pesos, además de una sanción por parte del América que no se dio a conocer de manera pública. Sin embargo, todo apunta a que también será otra sanción de carácter económico. Además, resulta complicado que sean dados de baja como en algún momento hizo Chivas de Guadalajara con varios de sus futbolistas, quienes incurrieron en una falta similar.

Adolfo Ríos se lanzó contra los jugadores del América involucrados en el escándalo (Foto: Twitter@adorri25)

Tras aceptar la postura de la Liga MX mediante un comunicado, Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Leonardo Suárez y Richard Sánchez, quedan a la espera de que las Águilas del América decidan su futuro.

Adolfo Ríos, surgió de la cantera del Club Universidad Nacional, con quien debutó en el Torneo México 1986, el 3 de noviembre de 1985. Ese día ingresó en la segunda mitad del encuentro contra las Chivas de Guadalajara, en el Estadio Olímpico Universitario.

De inmediato se convirtió en titular y estuvo en el club hasta la temporada 1990-91, cuando fue traspasado a los Tiburones Rojos de Veracruz. Posteriormente llegó al Necaxa en 1997, donde conquistó el título del Invierno 1998 y se consagró como el mejor portero.

Fue convocado a la Selección Nacional, y ahí vivió una de sus mejores épocas. Como consecuencia, el Club América decidió ficharlo y permaneció ahí hasta su retiro en 2004, logrando excelentes actuaciones en las Copas Libertadores (2000, 2002 y 2004) y contribuyendo a terminar con la sequía de campeonatos del equipo.

Adolfo Ríos inició una carrera como político (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Luego de su retiro, empezó una nueva faceta como comentarista deportivo. Entre 2004 y 2010 se desempeñó como entrevistador en su programa Estilo Digital y como analista en la cadena Televisa.

Después, fue nombrado vicepresidente deportivo de Gallos Blancos de Querétaro, cargo que ocupó hasta el 2014. Durante su gestión, el club de Querétaro fichó al futbolista brasileño Ronaldinho y al delantero argentino Camilo Sanvezzo, único jugador del club que se ha distinguido como máximo goleador de la liga.

En 2017, Ríos comenzó a adentrarse en el mundo de la política. Fue nombrado, por el Partido Encuentro Social (PES), dirigente estatal en Querétaro y, en 2018, se anunció su contienda por la Presidencia Municipal de Santiago de Querétaro con la coalición de Morena.

