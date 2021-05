Qué equipo estaría dispuesto a negociar con América por Roger Martínez

El delantero Roger Martínez del América podría llegar al Boca Juniors (Foto: Jorge Núñez/EFE)

El nombre de Roger Martínez ha resonado en los últimos días en México y en Argentina, sin embargo ha sido por diferentes razones. En México se desató un escándalo en el que el jugador se vio involucrado, luego de que se filtrara un video donde se le observa en una fiesta sin respetar las normas impuestas por su conjunto. Por el contrario, en Argentina su nombre ha resonado debido al mercado de fichajes.

Pero un tema comienza a relacionarse con el otro. El conjunto argentino que está interesado en el jugador es el Boca Juniors. Asimismo, el vicepresidente de dicho equipo, Juan Román Riquelme, piensa tener en cuenta los conflictos recientes del delantero con el azulcrema.

Es decir, en Boca Juniors ya están enterados de los inconvenientes que Roger Martínez tuvo con la directiva de las Águilas del América por el ajuste de su sueldo y, principalmente, por las imágenes que salieron a la luz en las últimas horas. De acuerdo con TyC sports, intentarán aprovechar esas situaciones para rebajarle el precio a la ficha.

El jugador colombiano, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, tiene un valor en el mercado de tres millones de euros, cifra que el Boca Juniors intentará negociar con el América.

El colombiano Roger Martínez, se vio envuelto en un escándalo que le costará una sanción económica (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Sin embargo, la institución tres veces campeona de la Copa Intercontinental, se encuentra expectante a que se concrete en las próximas horas la venta de su volante Nicolás Capaldo al futbol de Europa y, con ese dinero, realizar una propuesta por la compra de un porcentaje de la ficha del delantero azulcrema.

Por otra parte, ESPN Argentina señaló que al colombiano ya lo llamó Juan Román Riquelme y no vería con malos ojos regresar al país sudamericano, en el que ya vistió las playeras de Racing Club y Aldosivi de Mar del Plata.

Es preciso destacar que, luego del análisis del desempeño del América en el Guard1anes 2021 después de la primera temporada de Santiago Solari al frente del equipo, Roger Martínez logró regresar a su mejor versión.

El entrenador argentino encontró la fórmula para poder recuperar la calidad de uno de los mejores futbolistas del plantel, mismo que se reflejó en su campaña al registrar sus mejores números de efectividad con un total de seis anotaciones en el campeonato.

Bajo la guía de Solari y su cuerpo técnico, el jugador superó su mejor marca de anotaciones en un certamen, incluso en menor cantidad de partidos y minutos jugados.

Roger Martínez y Nicolás Benedetti, ambos jugadores del América (Foto: especial)

Fue hace aproximadamente un año cuando el jugador entró en conflicto con la directiva del club. El suceso le dejó como consecuencia ser borrado del plantel dirigido por Miguel Herrera registrando su peor campaña al haber participado solamente en dos partidos, en los que sumó 40 minutos.

“No tengo la cabeza en eso (regresar a Europa). Yo siempre he estado contento en este club y se dijeron muchas cosas que no son ciertas, porque nunca dije que estaba mal o que me quería ir. Siempre he estado contento en América y es el club más grande de México. Más adelante se verá que pasa, pero mi cabeza está acá y quiero pasar grandes cosas con América”, confirmó el propio futbolista aquél torneo.

Por otro lado, en los último días, La Liga MX aplicó una multa de cinco mil dólares a Martínez y al resto de los jugadores identificados en el escándalo por infringir los protocolos sanitarios por el contagio de Covid-19. Además, la directiva del América se basará en el reglamento interno para evaluar la sanción.

