Hugo González recibió apoyo de afición de Tigres y causó molestia en Rayados

El guardameta Hugo González pasa por un momento complicado en su carrera por diferencia con la afición (Foto: EFE/ Luis Ramírez)

Con cada cierre de torneo, los clubes de la Liga MX empiezan a mover sus fichas para desarmar y armar a su equipo de cara al nuevo campeonato en turno. Es así como los jugadores que buscan mejores oportunidades salen, o aquellos que ya no son viables para la institución son transferidos.

Es así como la polémica llegó al equipo de Monterrey, ya que su afición reclamó la salida de un jugador que en apariencia no ha dado los resultados esperados. Se trata de Hugo González, quien se desempeña como portero titular.

Su última participación en el torneo Guardianes 2021 fue en el partido de cuartos de final contra Santos, en aquella contienda su equipo quedó eliminado con un marcador global de 3 -2, lo que significó la derrota y el fin de la ilusión de la liguilla.

Hugo González perdió en cuartos de final contra Santos (Foto: EFE/ Miguel Sierra)

A partir de ese momento, distintos seguidores de Rayados llamaron “manos guangas” al arquero titular, le reprocharon los errores defensivos en el último partido que causó la eliminación. Los regiomontanos se dividieron, ya que mientras unos pedían su salida, otros lo respaldaban.

Todo esto se vio reflejado en días recientes, la tarde de este jueves 27 de mayo, al exterior del Estadio BBVA Bancomer -casa de Monterrey- se colocaron diferentes letreros en muestra de solidaridad del jugador pues lo respaldaban y pedían su continuidad.

“No se va, no se va, Hugo no se va”, se leía en uno de los letreros, otro más decía “Hugo manos firmes” y “Hugo el BBVA es tu casa”. Para sorpresa de la afición, los mensajes fueron promovidos por seguidores de Tigres.

Con los colores de la UANL, pintaron los letreros a favor del dorsal 1 de los Albiazules.

(Foto: Twitter/@Pellomaldonado)

Ante este aparecimiento, los seguidores del equipo de Javier Aguirre se confrontaron con los felinos por apoyar a un jugador que no es de su equipo y la fricción entre ambas escuadras escandalizó las redes.

En días recientes, por medio de redes sociales los aficionados regiomontanos volvieron viral la petición de su salida. Con el hashtag #FueraHugoGonzalez distintos usuarios de la red exigieron que la institución lo sacara.

La tarde del miércoles 26 de mayo seguidores de Monterrey colocaron mantas con la leyenda “Lárgate Hugo”, “Con la afición no se juega” y “Fuera manos guangas”.

Hasta el momento, el club de González no ha comentado nada al respecto y continúa con sus movimientos internos de cara al Apertura 2021.

(Foto: Twitter/@HomeroMartinez)

¿Por qué la afición quiere la salida de Hugo González?

A pesar de que Hugo Alfonso González Durán ha sido convocado a la selección mexicana por Gerardo Martino y fue nombrado capitán de Monterrey, no ha terminado de convencer los fanáticos de La Pandilla por algunos errores que terminaron en gol y que los perjudicaron.

En todo lo que duró el Guardianes 2021 para los regios, Hugo fue titular en 16 juegos, por lo que sumó 1440 minutos en la portería. Durante las 17 jornadas regulares, solo recibió 13 goles, pero los que más significaron fueron aquellos en los recibidos en el clásico regiomontano contra Tigres, pues cayeron por dos goles.

Para ese momento de la competencia, los jugadores de Aguirre buscaban el tercer lugar de la tabla, pero no consiguieron superar a Puebla.

(Foto: Twitter/@Pellomaldonado)

Pero los goles que más marcó el rencor de la afición fue su actuación contra Santos, pues en la ida dio la oportunidad de que se anotaran dos a favor de La Comarca Lagunera y en la vuelta, a Hugo se le escapó el esférico y dejó que los de Coahuila anotaran el tercero para el global.

Su llegada a la institución del norte se debió a que en América, ya no entraba en los planes del club, así que fue puesto para ser transferido y en 2016 llegó con Albiazules, pero dos años después se fue a Necaxa.

Sin un resultado favorable regresó a Monterrey para mantenerse como arquero titular.

