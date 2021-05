Quiénes son los tres campeones del mundo que han vestido la camiseta de Tigres

Florian Thauvin Sergio Almirón Jonas Eduardo Américo (Foto: Twitter@RafaDato2)

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) han experimentado un vertiginoso crecimiento deportivo en la última década. Aunque la salida de Ricardo Ferretti al término del torneo Guard1anes 2021 implica el final de un ciclo, los directivos del equipo apostaron por el mediocampista Florian Thauvin quien, siendo campeón del mundo con Francia, se integrará el próximo ciclo para continuar con los buenos resultados. Sin embargo, no es el único ganador de la Copa Mundial que ha vestido la camiseta.

Jonas Eduardo Américo "Edú" fue el primer campeón del mundo en vestir la camiseta de Tigres

Edú

Jonas Eduardo Américo, mejor conocido como Edú, fue el primer jugador que, tras haber conquistado el máximo logro en la disciplina con la Selección Nacional de Brasil, se integró a los Tigres. Con apenas 17 años, debutó en la Primera División de su país con el mítico equipo Santos.

Su corta edad no opacó su notable talento con la esférica, pues logró ser considerado para participar en el Mundial de Inglaterra realizado en el año de 1966. En esa ocasión, la verdeamarela fue superada en puntos por Portugal y Hungría, combinados que lograron clasificar a la siguiente ronda.

A pesar del fracaso, la experiencia aportó a su madurez en el terreno de juego. De hecho, con su retorno, se convirtió en uno de los pilares indiscutibles del equipo de Sao Paulo. Con ese historial, pudo repetir la convocatoria para la justa disputada en México durante el año de 1970. Ahí, aunque sus intervenciones llegaron a ser de cambio, conquistó la gloria junto a Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Tostao y el rey Pelé.

El ciclo con Santos finalizó cuando cumplió los 29 años de edad. Con ello, en 1978, los de San Nicolás de los Garza lograron integrarlo al futbol mexicano. Aunque no pudo obtener el campeonato, su calidad futbolística deleitaba a su afición, aunado a que logró disputar la final de 1980 contra Cruz Azul, partido que perdió por 4-3.

Sergio Almirón fue campeón en México 86 y se integró a Tigres en 1989

Sergio Omar Almirón

La segunda personalidad que conquistó la gloria en el máximo evento futbolístico y llegó a la UANL fue Sergio Almirón. Surgido de la cantera de Newell’s Old Boys, debutó en 1978 y permaneció hasta 1986. En ese año fue parte del plantel que asistió al Mundial de México, donde se vistió de gloria junto a personajes como Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido y, desde luego, Diego Armando Maradona.

Aunque no fue parte del once titular y tuvo participaciones esporádicas en todo el torneo, el cartel de pertenecer al equipo campeón lo llevó a jugar en el futbol de Francia con Tours FC, durante una temporada. En 1987 volvió a su primer equipo, aunque dos años después llegó a los Tigres, donde permaneció un par de temporadas y no pudo festejar ningún título. Finalmente, el argentino volvió a su país natal con Estudiantes de la Plata. Luego de formar parte de tres equipos más, se retiró en 1995.

Florian Thauvin fue anunciado como fichaje bomba para la temporada 2021 de Tigres y es campeón mundial vigente

Florian Thauvin

El recién anunciado fichaje de los felinos también cuenta con un par de campeonatos mundiales. El primero de ellos lo consiguió en la Copa Mundial Sub-20, celebrada en Turquía durante 2013. Para entonces, formaba parte del Olympique de Marsella, donde jugó al lado de André-Pierre Gignac por dos temporadas. Tuvo un fugaz paso por Newcastle United de Inglaterra, pero en 2016 volvió a Francia.

Con Marsella, en la temporada 2017-2018, jugó 54 encuentros y anotó en 26 ocasiones. Sus buenos números lo llevaron a ser considerado en el combinado nacional de Didier Deschamps para el Mundial de Rusia 2018. El único partido que estuvo en la cancha fue en la victoria contra Argentina de los octavos de final, cuando sustituyó a Kylian Mbappé, pero formó parte del equipo que se colgó la medalla de campeón.

Con 28 años, el campeón vigente será el jugador mejor pagado de la Liga MX, pues se estima que recibirá cerca de 4.5 millones de dólares por año. En el más reciente torneo de la Ligue 1 en Francia fue el tercer mejor asistente y el sexto mejor anotador con 16 dianas. Su buen momento futbolístico será una de las apuestas principales de los Tigres para sostener el buen paso que consolidó Ricardo “Tuca” Ferretti desde 2010.

