El día que Cuauhtémoc Blanco se disculpó con David Faitelson

Cuauhtémoc Blanco repitió la disculpa a Faitelson en el programa de ESPN, "Futbol Picante", pero lo invitó a subirse a un ring (Video: YouTube/ESPN Deportes)

Los misteriosos caminos de la vida y del deporte siempre encuentran maneras de sorprender al aficionado y uno de los mejores ejemplos es la decisión que tomó Cuauhtémoc Blanco hace más de 18 años, cuando el entonces jugador del América golpeó por detrás el rostro del periodista deportivo, David Faitelson.

Exactamente ocurrió un 8 de marzo de 2003, tras la victoria del América 2-0 sobre el Veracruz en el estadio Luis Pirata Fuente, correspondiente al partido de fecha 9, cuando entre empujones y algunos golpes se encendió un conato de bronca cerca de los vestidores de los equipos, donde se encontraba David y su camarógrafo.

La acción que fue duramente criticada por Televisión Azteca, empresa donde laboraba el mencionado comentarista, provocó que el delantero mexicano pidiera perdón públicamente por los hechos ocurridos; sin embargo, cada un juzgó a su manera la veracidad de sus declaraciones.

El día que Cuauhtémoc Blanco golpeó a David Faitelson por la espalda en el estadio Luis Pirata Fuente un 8 de marzo de 2003 (Video: YouTube/krustypuma)

“Quiero ofrecer una disculpa al señor Faitelson por la agresión del sábado pasado en Veracruz. Reconozco que fue una actitud desleal”, dijo. Además de aceptar la sanción que se le impusiera por “este bochornoso acontecimiento”. Sin embargo, en líneas más adelante dijo saber “muy bien que no hay palabras para disculpar mi actitud a pesar de ser atacado sistemáticamente en lo profesional y lo familiar por el señor Faitelson o por otros comentaristas de Televisión Azteca”

A pesar de las disculpas, la tensión con el periodista y con la televisora era evidente, por lo que durante muchos años prevaleció el pleito entre todos los involucrados, en especial por el ataque personal que tantas veces reclamó Cuauhtémoc Blanco por su sonada relación con Galilea Montijo, conductora de Televisa.

Es por eso que en abril de 2020, el ex futbolista fue invitado a un programa de la cadena ESPN para recordar lo sucedido, donde se reunió en vivo con los protagonistas que orquestaron el ataque en su contra, de acuerdo con las palabras del propio Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson protagonizaron uno de los sucesos más recordados por los aficionados del fútbol mexicano (Foto: Cuartoscuro/Twitter@alpiedeldeporte)

“Yo soy una persona muy explosiva y te pedí una disculpa (señalando a David Faitelson), pero aquí si quieres armamos un ring, eh, de frente, ahora sí”, haciendo referencia a que el golpe que le propinó a la quijada del comentarista había sido por atrás y catalogada como cobarde por colegas de Faitelson.

“Cuidado que yo vengo de las Vegas y el Canelo me enseñó el contragolpe, así que andamos con todo, eh”, expresó David en tono de broma respecto a la invitación de una posible reedición de aquel conflicto.

A pesar de las palabras en buen tono durante el programa, Faitelson no dudó en dejar en claro qué fue lo que le molestó de aquella noche en el Puerto de Veracruz.

“Yo todavía después del golpe, llego a la sala del aeropuerto de Veracruz, se me acerca el “Gringo” Castro y me dice: ‘Oye David, yo no te pegué, eh’, porque se corría el rumor de que él fue”, insinuando que Cuauhtémoc Blanco no fue de frente a los problemas, como sí lo habían sido otros personajes hacia su persona.

David Faitelson era colaborador del programa deportivo de TV Azteca "DeporTV" en el 2003, año en el que fue golpeado por Cuauhtémoc Blanco (Foto: Captura de pantalla/DEPORTV)

En el mismo programa, Cuauhtémoc aprovechó para recordar la forma en que él y su pareja eran hostigados durante la época por Televisión Azteca y acusó a David Faitelson y a José Ramón Fernández de mandar a varios reporteros y camarógrafos al aeropuerto para “fastidiar y provocar”.

“No fui yo, acuérdate que en Azteca había gente de espectáculos y otro tipo de periodismo. José Ramón no hacía ese tipo de periodismo”, mencionó David en defensa de los reclamos que el oriundo del barrio de Tepito realizó en su contra.

Esa fue la última vez que los protagonistas del conflicto coincidieron en un mismo programa, en el que recordaron la disculpa pública y dieron muestra de que su relación estaba completamente sanada, pero sin olvidar todas las problemáticas que tuvieron casi 20 años atrás.

