La historia del por qué Luis García usaba los trajes de David Faitelson

Luis García Postigo, mejor conocido como el “doctor” García, fue uno de los jugadores más destacados en la década de los 90 en el fútbol mexicano; su trayectoria estuvo llena de campeonatos y polémicas que son recordadas en la actualidad.

El ex mundialista gozaba de una gran popularidad y patrocinios comerciales, por lo que se le llegó a ver en repetidas ocasiones paseando por avenidas y calles del centro de la ciudad. Una de las rutas preferidas de Luis García fue la avenida Presidente Masaryk de la colonia Polanco.

Parte de la moda de los noventas eran los trajes con hombreras y de tallas grandes, cuando García asistía a eventos de gala o viajaba en los aeropuertos de la capital se le llegó a ver con ropa de este tipo. Conforme los años pasaron y llegaron las redes sociales, estas fotografías se volvieron virales ya que parecía que el “doctor” García había tomado prestado los trajes.

Se llegó a afirmar que el comentarista David Faitelson le prestaba los trajes a Luis García. En el periodo cuando el “doctor” se dedicaba al fútbol, Faitelson empezaba su carrera como periodista deportivo en la cadena de TV Azteca y en las transmisiones televisivas vestía los mismos trajes de García Postigo.

Ante esta polémica, el mismo deportista retirado salió a aclarar cuál es el origen de dichos trajes y la razón por la que se le relacionó con David Faitelson. Por medio del canal de YouTube del Dr. García en su programa Farsantes con Gloria, Christian Martinoli le preguntó la historia de este pasaje de su vida.

Aclaró que el tipo de vestimenta que abundaba en aquellos tiempos era el uso de trajes y gabardinas, por lo que era común que periodistas lo usaran. Por la complexión física de Luis García, la mayoría de sus trajes lo hacían ver desfasado con la talla, pero detalló que su vestimenta sí le pertenecía y no eran prestados, incluso dio el nombre de la marca que lo patrocinaba.

“Sí eran más grandes, y a parte ¿te acuerdas que tenían hombreras? Era el saco cruzado, hoy ya no se usa, y hace verlo más grande. La verdad, ya no estoy para que me patrocinen pero eran Giorgio Armani”, explicó.

Ante esta respuesta Martinoli se burló de la respuesta de su compañero de panel deportivo y lo incitó a que contara los detalles de sus trajes. El doctor añadió cómo estaba compuesto su guardaropa fuera de los habituales uniformes de fútbol y dijo que no tenía muchos trajes como David Faitelson.

“Yo no tenía muchos trajes, me acuerdo que con Pumas -porque esto es previo a que yo viaje a Europa- hicimos un par de viajes a Europa y Asia y traíamos un traje que era una cortina de baño, era una franja azul delgadita y blanca, parecíamos Los Ángeles Azules”, sentenció García.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera fue cuando tuvo la oportunidad de jugar en clubes europeos, en 1992 llegó al Atlético de Madrid después de haber sido campeón con el Club Universidad, por lo que la noticia significó un logro importante para los futbolistas mexicanos de aquella época. Al darse la contratación del ex delantero, Luis García confesó que tuvo que invertir en mayores trajes para su presentación formal con el equipo de Madrid y tener ropa para presentarse en Europa.

Sus seguidores conservaron algunas fotografías que compartió la prensa de ese momento, por lo que en años posteriores se retomó esta broma local, ya que cuando Luis García se retiró de las canchas en el año 2000, posteriormente se unió al equipo de comentaristas de Azteca Deportes y este suceso dio paso para retomar esa anécdota.

