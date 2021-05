“Chivahermanos unidos”: así fue como Guadalajara buscó al Canelo Álvarez para celebrar los 115 años del club

(Foto: Instagram/canelo)

Las Chivas del Guadalajara cumplirán un aniversario más el próximo 8 de mayo y, para llevar la fiesta en grande, decidieron unirse a otra celebridad jalisciense pero en el ámbito del pugilismo. Nos referimos a Sául “Canelo” Álvarez, quien se medirá ante Billy Joe Saunders.

Con el objetivo de enaltecer el talento de Jalisco, el conjunto rojiblanco le mandó una jersey conmemorativa al campeón mexicano, ya que ambos han trabajado para llevar en alto el nombre del deporte mexicano.

“¡SÁBADO DE FIESTA! Canelo y todos los Chivahermanos estamos listos para festejar nuestro 115 Aniversario con su pelea”, escribió en Instagram el equipo tapatío tras compartir una postal del boxeador.

(Captura de Pantalla/Instagram@chivas)

Entre la celebración, Álvarez se esta preparando para enfrentar el 8 de mayo a Saunders y, un días después, las Chivas se medirán ante el Pachuca en un juego único para saber quién avanza a la Liguilla.

SE CALIENTA LA PELEA

Saúl Álvarez y el “Canelo Team” se hicieron presentes de manera puntual en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, para el evento. Al percatarse de la ausencia de Saunders, decidieron esperar. Los minutos transcurrieron, así que los mexicanos decidieron comenzar el acto sin el rival. El asistente no desaprovechó la ocasión para condenar la ausencia de su oponente.

“A mí no me importa cuál sea el tamaño del ring. Yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre. No nada más esa excusa han tenido, han tenido muchas excusas. Entonces ya sabemos y lo importante es que yo estoy enfocado en ganar sea como sea”, declaró Álvarez.

Y es que en entrevista para iFL TV, Tom Saunders habló sobre una de las exigencias más puntuales del equipo de su hijo. El pasado 3 de mayo reveló la preferencia de Billy Joe para desarrollar la pelea en un encordado con más de 22 pies por lado, es decir, casi siete metros. Además condenó que la esquina del mexicano insista en realizarla con las medidas de 18 a 20 pies, es decir, máximo 6 metros.

(Foto: Reuters/Matthew Childs)

Incluso, este martes se atrevió a afirmar que la pelea se cancelaría por no haber alcanzado un acuerdo en el rubro. “Hablamos con ellos esta mañana y nos dijeron que la pelea sería en un ring de 20 pies o que compráramos boletos para volver a casa (...) Lo que (Canelo Team) están intentando hacer es quitarle las piernas a Billy Joe. Estamos contra todo aquí. Al final del día no voy a dejar que mi hijo pelee en un ring de 20 pies contra quien se supone es el rey libra por libra”, dijo.

Tras las declaraciones de Tom, no hubo ningún posicionamiento o confirmación por parte de los organizadores del evento. Ante ello, horas después del argumento del mexicano, Billy Joe Saunders difundió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram. En el material se le observa recostado sobre una cama y, tras retomar un fragmento de las declaraciones de Álvarez, afirmó que “el ring no es problema”. Por ese motivo la pelea continúa en pie.

No es la primera vez que el británico o alguna persona cercana a él hace declaraciones sobre la pelea. De hecho, en semanas previas afirmó que el resultado de la pelea podría estar arreglado, pues Eddie Hearn, en algún momento, afirmó que el objetivo de Canelo es unificar los títulos frente a Caleb Plant. De ese modo, Saunders afirmó que el hombre que también lo representa está dando por hecho su derrota el próximo sábado.

SEGUIR LEYENDO