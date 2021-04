Tragedia en Brasil: un boxeador murió tras ser noqueado en un combate clandestino

Boxeador muere en una pelea clandestina en Brasil

Una velada de boxeo en un club de Teresina terminó en tragedia. El boxeador amateur Jonas de Andrade Carvalho murió luego de un combate en el evento que llevó el nombre de “Desafío Combate” organizado por una academia de boxeo de la capital más poblada del estado de Piauí, Brasil.

El pugilista, apodado Guerrero de Luz, sufrió fuertes golpes en su cabeza producto de los impactos de su rival y terminó inconsciente. Según mostraron las imágenes de un video que se viralizó en las redes sociales, en un momento del combate Carvalho cae a la lona y es ahí cuando el árbitro comenzó la cuenta. A pesar de verse visiblemente afectado, Jonas eligió continuar con la pelea hasta que fue recibió un nuevo golpe y se desplomó.

Una vez que se dio por finalizada la pelea, el pugilista se dirigió hasta su esquina con dificultad, casi sin poder mantenerse en pie. Frente a su estado, dos asistentes médicos se acercaron para asistir a Jonas, que se desmayó y fue retirado del cuadrilátero en los brazos de parte de su equipo. Una vez que fue retirado de la Academia Fundo de Quintal, el hombre de 34 años y que es guardia de seguridad fue trasladado al hospital Buenos Aires de la ciudad. Allí falleció en la madrugada del domingo a causa de una lesión en el cráneo, según indicó el diario Globo Esporte.

Una vez que se conoció la noticia de la muerte del púgil amateur, la federación piauiense de boxeo informó que el evento fue clandestino y que la entidad no formó parte de su organización. Es importante reportar que debido a las medidas para restringir la crisis sanitaria que afecta a gran parte del territorio brasileño a causa del coronavirus, los eventos con público están prohibidos en el estado de Piauí.

Así lo dictaminó el decreto publicado por el gobernador Wellington Dias, que prohíbe la realización de cualquier tipo de evento, ya sea en un ambiente abierto o cerrado. Es más, desde hace una semana, sólo se permite el funcionamiento de las actividades señaladas como esenciales para la población.

Jonas de Andrade Carvalho murió por una lesión en el cráneo

La policía civil de Piauí informó que investiga las causas de la muerte de Carvalho. El cuerpo de la víctima fue enviado al Instituto de Medicina Forense. Según indicó la prensa local, el hombre que le provocó la muerte se llama Jonathan.

Además, el Consejo Regional de Educación Física calificó el evento de ilegal y cuestionó la calidad del servicio que recibió el luchador tras los golpes que recibió durante el combate.

“La academia no está registrada en el consejo. La federación de peleas, organismo responsable de autorizar o no el evento, no autorizó el evento. No hay evento de prueba. El evento ocurrió en violación del protocolo de pandemia del gobierno. Fue un evento completamente ilegal. No tenía autorización de la secretaría de seguridad para que sucediera. No hubo asistencia médica en el lugar, no hubo ambulancia. En las imágenes, él (luchador) es tomado en sus brazos, cuando (en ese momento) podría haber sido atendido”, explicó Danys Queiroz, presidente del consejo.

“Quien hace un evento tiene que prepararse para lo inesperado. Pueden ocurrir eventos de lucha, trauma, enfermedad repentina, una fractura, tengo que prepararme para eso. El responsable tiene que prepararse para estas situaciones. ¿Dónde está la camilla? Debe haber apoyo logístico, material en el sitio para brindar una asistencia digna. En las imágenes aparecen cuatro personas cargándolo en una multitud”, agregó Queiroz.

Por su parte, el titular de la academia de boxeo, José Claudio, manifestó que no se trató de un evento clandestino. “Fue un evento de prueba. Un evento debe tener al menos 10 peleas y este solo tuvo 5. Y fue para recolectar material para hacer eventos en Teresina en el futuro. El evento tiene esa característica pero con todo el aparato, como arbitraje y paramédicos“, explicó el encargado del lugar donde murió el boxeador.

SEGUIR LEYENDO: