Señalado desde la primera jornada: así fue el accidentado debut de “Chofis” López en la MLS

Eduardo "Chofis" López (Foto: Captura de pantalla/ Twitter/ @SJEarthquakes)

Este viernes inició la temporada 2021 de la Major League Soccer y el primer encuentro se concretó con la visita del San José Earthquakes al Houston Dynamo. En el duelo, Matías Almeyda incluyó como titulares a los mexicanos: Carlos Fierro, Oswaldo Alanís y Javier Eduardo López.

Chofis fue enviado por primera vez como titular para enfrentar a la escuadra de Houston y apareció con el número 9 en su camiseta. Sin embargo, en el minuto 49, el exjugador de Chivas lanzó una patada y golpeó a su rival José Guillermo Rodríguez, quien de inmediato mostró su molestia y comenzaron a intercambiar palabras. Finalmente, el silbante señaló la infracción para el mexicano con una tarjeta amarilla. El estratega Almeyda, lo retiró de la cancha al minuto 59 para que Andres Ríos entrara en su lugar.

Por su parte, Oswaldo Alanís arrancó como titular el primer juego de la campaña de Earthquakes y completó los 90 minutos. Así, Almeyda dio confianza a los 3 mexicanos, ya que Alanís, López y Fierro podrían ser un factor importante para ayudar al conjunto de San José.

La Chofis López en un partido de Chivas (Foto: Twitter @Chivas)

No obstante, los locales marcaron el gol de la ventaja en el tramo final del primer tiempo. Al minuto 39, Memo Rodríguez remató con la pierna derecha desde el centro del área y puso el 1-0, tras recibir asistencia de Joe Corona, así, Houston Dynamo se fue al descanso ganando por la mínima diferencia.

La segunda mitad del encuentro inició equilibrada en cuanto a fuerzas y posesión de balón, pero Houston ganó ventaja en el marcador al minuto 55. Tyler Pasher puso el servicio y Maximiliano Urruti, que se acercó al arco sin marca de la defensa del equipo californiano, remató en el área para el 2-0.

Los californianos recortaron distancias al minuto 74; el mediocampista Paul Marie, quien entró como cambio al 66′, recibió pase de Shea Salinas fuera del área y remató con un potente derechazo en un tiro imposible de atajar para Marko Maric, poniendo el marcador 2-1.

A pesar de la amenaza, San José no logró hacer más daño al equipo local y la derrota enmarcó el debut en la liga estadounidense del mexicano Javier “Chofis” López, luego de la polémica falta que cometió.

Matías Almeyda técnico de San Jose Earthquakes (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

Eduardo “Chofis” López vive su primer semestre fuera de las Chivas de Guadalajara, pero confiesa que no se arrepiente de haber salido del conjunto tapatío: “Arrepentirme tal cual no, simplemente no me hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo”, comentó para TUDN.

Es preciso decir que antes de emigrar al país vecino, el volante ofensivo canterano del Club Deportivo Guadalajara, fue separado del primer equipo junto a José Juan “Gallito” Vázquez y Alexis Peña por el escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y que lo mantiene atendiendo una demanda legal por un tema sexual ante el Ministerio Público

Por otro lado, señaló que estaría dispuesto a regresar al Club de Guadalajara en algún momento: “Nunca digo que no, estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y si no, no tengo problema, siempre hay que ir por todo lo bueno”.

