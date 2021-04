“Un boxeador hábil”: Tyson Fury reveló quién es su preferido entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders

Tyson Fury destacó las cualidades técnicas de Billy Joe Saunders (Foto: Reuters / EFE)

El próximo 8 de mayo, Saúl Álvarez enfrentará a su segundo oponente del año en Dallas, Texas. En uno de los pleitos más atractivos, el tapatío busca despojar del título de peso supermediano avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a Billy Joe Saunders. Aunque es considerado el mejor libra por libra del momento, algunos boxeadores como Tyson Fury confían en que el británico consolidará la segunda derrota en la carrera del Canelo.

Durante una entrevista para el medio Behind The Gloves, el compatriota de Saunders, respaldó su carrera, labor y experiencia en los encordados. De hecho, se animó a adelantar que terminará con la superioridad de Canelo en la categoría.

“Billy Joe le dará una lección de boxeo a Canelo Álvarez. Es lo que estoy por ver. Es lo que creo que sucederá. Va a sorprender a mucha gente y va a ser una pelea más fácil de lo que la gente piensa”.

Uno de los principales argumentos del propietario del título de peso completo, entregado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para anticipar la derrota, es que el mexicano no cuenta con un récord perfecto. De hecho, aunque nunca ha perdido por la vía del nocaut, el 14 de septiembre de 2013 Floyd Mayweather Jr. le quitó los cinturones de The Ring y el CMB en la categoría superwelter.

A pesar de la derrota, la estadística de Álvarez lo sitúa con 55 victorias, de las cuales 37 han sido por la vía rápida, así como un empate concretado en la quinta pelea de su carrera profesional. Por otro lado, aunque es un año mayor que el mexicano, Saunders ha peleado 30 veces como profesional. En 14 encuentros se impuso por el cloroformo y nunca ha cargado con ninguna derrota.

En ese sentido, afirmó “Creo que todos elogian a Canelo acerca de lo bueno que es, lo grandioso que es y lo que sea. Pero cada vez que Billy Joe Saunders sube al ring, luce. Billy Joe es un boxeador maestro, hábil. Un zurdo con un buen juego de pies y buen coeficiente intelectual”.

Al igual que Álvarez, Saunders es considerado un prodigio del pugilismo en el Reino Unido. Con 18 años, logró clasificar a los juegos olímpicos de Beijing 2008 en la categoría de peso wélter y fue el integrante más joven de la delegación que asistió a la justa deportiva. Pese a ello, fue superado por el cubano Carlos Banteaux Suárez y no pudo subirse en el podio.

Luego de la sencilla victoria de Álvarez sobre Avni Yildirim, algunos expertos han criticado a Canelo por la elección de sus rivales, pues argumentan que no tienen el nivel necesario para exigir su mejor versión. Ante ello, Saunders se ha mostrado confiado y ha declarado tener el nivel para, además de dar una buena pelea y espectáculo, vencer y terminar con las aspiraciones del mexicano.

De esa forma, a diferencia de su último duelo contra el boxeador turco. La balanza luce más a la par. Aunque en Gran Bretaña existe una tendencia por apoyar a su representante, Chris Eubank Jr. se salió de dicho rol. Contrario a Fury, el también boxeador apostará 10 mil libras a la victoria del jalisciense. Además, adelantó que lo hará por la vía del nocaut y que el daño recibido por Saunders será de gran magnitud.

Eubank Jr. ya se enfrentó en una ocasión a Saunders. En 2014, el próximo rival de Canelo se impuso aunque fue por medio de la reñida decisión de los jueces. Con dicho antecedente, y a pesar de haber sido superado, el púgil que ve como favorito a Saúl destacó que cuenta con una mejor técnica y cualidades en los encordados.

“Hay distintos niveles. No creo que Saunders haya mejorado desde que me enfrentó a mí. Sigue siendo el mismo. Estoy por encima de él hoy en día. Alguien como él no puede derrotar a Canelo”, afirmó.

En tanto, Álvarez expondrá sus títulos de la división otorgados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en busca de obtener el cetro de Saunders y acercarse a la unificación de todos los logros en su división.

