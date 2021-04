El notable gesto con el que directivos y aficionados respaldaron el trabajo de Andrés Lillini con Pumas

El entrenador de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini. EFE/Francisco Guasco/Archivo

El Club Universidad lanzó un concurso para los aficionados más pequeños, en el que tenían que dibujar al técnico auriazul Andrés Lillini. Los menores mostraron su admiración a través de sus trazos y el día de hoy, a través de su cuenta de Instagram, el Club dio a conocer el dibujo ganador, el cual fue elegido por el propio estratega. Se trata de la obra de una niña llamada Tamara que lo dibujó en el Estadio Olímpico con la camiseta y cubrebocas de Pumas.

Aunque los actuales subcampeones no han mostrado un desempeño destacado, los comentarios positivos se hicieron presentes. La afición dejó claro el apoyo que le siguen brindando al argentino de cara al encuentro con Tigres que se llevará a cabo este domingo como parte de la Jornada 15 de la Liga Mx.

La última victoria de Pumas en el Guardianes permitió que los felinos tomaran la posición número 12 en la tabla general, el último espacio que da posibilidad de una reclasificación con miras a la Liguilla. Pero a pesar de que el equipo aún mantiene esperanzas de clasificar, los jugadores son conscientes del bajo nivel que ha demostrado la escuadra.

Fue Erik Lira quien mencionó que este ha sido un certamen de consolidación, en donde se ha sido injusto con Andrés Lillini, a quien defiende de todas las críticas que ha recibido jornada tras jornada. Incluso, ha habido rumores de que puede haber un cambio en el banquillo de la UNAM.

Dibujo ganador de Andrés Lillini (Foto: Instagram@pumasmx)

“Yo creo que sí debe seguir (Lillini), es un proyecto que quizá no de resultados de inmediato o a corto plazo, pero si dejan que el proyecto siga creciendo y le das continuidad, con el tiempo habrá recompensas”, comentó el canterano para Pasión W.

Es preciso destacar que el desempeño de los universitarios en el torneo pasado fue excepcional. Contra todo pronóstico, ilusionaron a los aficionados durante la ronda regular para luego remontar una eliminatoria que parecía imposible ante Cruz Azul. Y fue justamente ese partido el que recordó Lira, quien dijo que a los auriazules nunca se les debe dar por vencidos.

“Lo que ocurrió ese día es algo que no pasa muy seguido. Este es un deporte en el que no te puedes dar por vencido, son historias que afortunadamente me tocó vivir y aprendes mucho de ellas. Ahora es diferente y nos van a querer ganar”, sentenció.

Por otro lado, el propio Andrés Lillini fue cuestionado en un diálogo con Multimedios Deportes sobre este tema: ¿por qué el equipo no ha mostrado una buena imagen en esta primera parte de campeonato? “Creo que el equipo decayó. Se nos juntó que la temporada pasada sólo descansamos 10 días y volvimos a entrenar poco, volvimos a arrancar el torneo. Después la confianza de poder hacer las cosas bien, sumamos las presiones”, contestó el argentino.

Andrés Lillini, técnico de los Pumas de la UNAM (Foto: Captura de Pantalla/ Club Universidad)

Posteriormente, el argentino hizo énfasis en algunos puntos en los que el Club Universidad deberá hacerse fuerte para conseguir el objetivo: “Competir a nuestras máximas capacidades, cuidar mucho los detalles y ganar. Tenemos que saber que no nos podemos quedar afuera de una Liguilla. Competir a lo que nos dé todo, cuerpo, mente y alma”, aseguró.

Juan Pablo Vigón, capitán de los felinos, también se sumó en el apoyo al estratega y aseguró que todos en el equipo confían en el argentino y se merece un proyecto a largo plazo para consolidar el equipo: “Andrés te da cinco opciones para jugar y estamos contentos con él. Debería estar a largo plazo. ¿Qué equipo siempre está arriba? Esto es de altibajos y estamos siempre con él”, agregó.

