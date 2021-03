Cómo surgió la dupla de Christian Martinoli y Luis García y qué desató su única pelea hasta ahora

Martinoli y Luis García (Foto: Instagram@cmartinolimx)

Actualmente Christian Martinoli y Luis García son la dupla más reconocida dentro de los comentaristas deportivos en México.

Fue en el 2001 cuando compartieron pantalla por primera vez, en el programa de Los Protagonistas, que era encabezado por José Ramón Fernández.

Los dos comentaristas han narrado juntos Copas del Mundo, Copa Oro, Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, a pesar de la buena relación que tienen dentro y fuera de la pantalla, no tuvieron un buen inicio.

Martinoli confesó durante una entrevista en el programa Historia Engarzadas, que la personalidad de Luis García como jugador no era de su agrado, pues en más de una ocasión lo dejaba con el micrófono en la mano sin hacerle caso.

(Foto: Twitter/@GarciaPosti)

“Yo odiaba a Luis García. No sabes las veces que fui a entrevistarlo cuando estaba en el América y el prepotente te dejaba con el micrófono y se iba. Era el niño bonito, venía de España, hacía novelas con Lucerito, salía en las revistas con Glorita Trevi”, confesó.

Por otro lado, Luis García comentó que un par de veces Christian fue a entrevistarlo, durante sus inicios en el periodismo y no lo atendía.

“En un par de ocasiones fue al América y ni cuenta me di. No lo conocía, no sabía quién era y si lo dejé en un par de ocasiones, no con el micrófono en la mano, pero si le dije: ahorita no tengo ganas de atenderte”, contó Luis García.

Su relación cambió cuando compartieron las mesas de análisis en TV Azteca, principalmente por el sentido de humor que caracteriza a ambos comentaristas.

christian martinoli mencionó que Luis García no era de su agrado (Foto: Instagram@cmartinolimx)

“Se fue dando poco a poco la química entre nosotros, somos igual de sarcásticos, cínicos, nefastos, payasos para muchos y se dio”, comentó Luis García.

Incluso, fue el mismo Martinoli quien le puso el apodo de “Doctor” a Luis García, después de bromear sobre los aspectos matrimoniales por los que ha pasado y asegurar que tiene un doctorado en leyes por la misma situación.

Después de tantos años juntos y con la excelente química que presumen ante las cámaras de TV Azteca, han tenido una sola pelea en toda su carrera. Fue durante una cobertura en el 2001, meses después de que el exfutbolista debutara como comentarista en la televisora, al retirarse de las canchas.

El comentarista relató que la pelea fue cuando ambos cubrían la Final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Cruz Azul, que se disputó en La Bombonera, todo se originó, porque Luis García ya tenía hambre y Martinoli solo quiso darle una lección de lo que sufría un reportero durante su trabajo.

Martinoli y Luis García durante una cobertura (Foto: instagram @cmartinolimx)

Luis García le pidió a Martinoli enseñarle lo que hace un periodista y se llevó una lección.

“Me puso una madrina porque me llevó a los dos campamentos, fuimos a entrevistar a todo mundo, fue una jornada bien cansada y le dije que ya quería comer y me respondió: ‘no, quisiste que te enseñara cómo es un reportero, pues así es la vida del reportero’ y fue una discusión muy estúpida”, dijo García a Bolavip.

El exfutbolista aceptó que se había equivocado y le ofreció disculpas a su compañero.

“A los 15 segundos reconocí que yo me había equivocado, que había perdido los estribos porque tenía mucha hambre y fue el único pleito que tuvimos, pero yo ofrecí una disculpa reconociendo que me había equivocado”, culminó.

SEGUIR LEYENDO: