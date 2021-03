Quién es la futbolista mexicana catalogada como la tercera mejor promesa a nivel mundial

Alison González es la tercera mejor jugadora menor de 19 años a nivel mundial (Foto: Twitter@AtlasFCFemenil)

Alison González, la delantera mexicana de 19 años, ha sido reconocida como la tercera mejor promesa a nivel mundial. Recibió el reconocimiento en el marco de los premios NxGn 2021, entregados por el medio de comunicación Goal. De esa forma, gracias a su consolidación como una de las mejores de la Liga MX, ahora comparte los reflectores entre las 10 mejores futbolistas, menores de 19 años, en ligas de todo el globo.

Por medio de un video, difundido a través de la cuenta oficial de Altas FC en Twitter, su club actual, la futbolista se dijo agradecida por el reconocimiento recibido. De igual forma, declaró que “En lo personal es algo muy importante para mí. Es señal de que estoy haciendo bien mi trabajo, de que no puedo relajarme y tengo que seguir con todo”.

Actualmente, González se encuentra entre las mejores jugadoras de la liga local. Con 12 goles se ha consolidado como la segunda mejor anotadora y registra el promedio de un gol por cada encuentro disputado. Gracias a sus dianas, Atlas se encuentra posicionado como el segundo mejor club de la liga. Además, sus goles representan más de la mitad de los tantos registrados a favor de su equipo.

La goleadora inició su carrera profesional con el cuadro de Tigres femenil (Foto: Instagram@alisonglez.7)

“Este año ha sido de logros personales muy importantes, estoy muy feliz. Realmente no tengo palabras para expresarles el agradecimiento a todas mis compañeras, al cuerpo técnico que, al final, no estaría logrando todo esto si no las tuviera ahí. Necesito de todas mis compañeras para meter un gol y sólo agradecerles todo el apoyo. Que siempre voy a estar para ellas”, dijo.

