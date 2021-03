“Ferrari se está escondiendo”: la advertencia de un piloto de Fórmula 1 que encendió las alarmas en las escuderías

Pierre Gasly desconfía de lo que mostró Ferrari en las pruebas (Foto: Reuters)

El 2020 de Ferrari fue uno de los peores años de su brillante historia dentro de la Fórmula 1. El sexto lugar en el campeonato de constructores puso en jaque a toda la estructura y en esta nueva temporada cargan con una presión extra. Los primeros ensayos mostraron un avance en los resultados de la escudería de Maranello, aunque la hora de la verdad será el próximo 28 de marzo en Baréin con la primera fecha.

Más allá de los análisis de los tests de pretemporada, hubo una declaración que encendió la luz de alerta en todas las escuderías que pelean en la parte media y alta de la competencia de constructores: “Creo que Ferrari se está escondiendo y no está mostrando demasiado. En comparación con el año pasado, creo que son claramente mejores”.

El autor de la frase fue el francés Pierre Gasly, al mando de un AlphaTauri, el team satélite de Red Bull que el año pasado se llevó una grata sorpresa con un triunfo en el GP de Monza. No es una declaración menor, ya que esta escudería peleó mano a mano con Ferrari por el sexto lugar el año pasado. “Lo hablé con Leclerc después de la prueba e intercambiamos un par de mensajes. Hablando pero no demasiado, solo tratando de ¡tener una idea!”, agregó el piloto de 25 años en declaraciones a Stats Perform News que recogieron distintos medios del mundo.

“Creo que estamos cerca el uno del otro. No sé si están por delante de nosotros o si estamos un poco por delante. Pero claramente han dado un paso adelante”, insistió Gasly.

Pierre Gasly al mando del flamante AlphaTauri durante las pruebas de este año (Foto: Reuters)

Tras la salida de Sebastian Vettel, el Cavallino Rampante tendrá a bordo de sus monoplazas a Carlos Sainz Jr. y a Leclerc con la intención de eliminar los errores del año pasado para volver a la parte alta de las distintas tablas de posiciones.

Entre otros análisis que realizó el ex piloto de Red Bull Racing, también habló sobre la posibilidad de McLaren de seguir en la parte alta de la grilla: “McLaren parece ser un oponente y un competidor muy fuerte en este momento, especialmente con un motor Mercedes. Parece que se las han arreglado para armar un paquete sólido”. Al mismo tiempo, advirtió que las complicaciones que mostró Mercedes en las pruebas no deberían generar una conclusión apresurada: “Mercedes tuvo una prueba bastante difícil, con algunos problemas de confiabilidad, pero sabemos lo fuertes que son como equipo, así que no me sorprendería verlos claramente en la cima”.

Carlos Sainz Jr. fue todavía más contundente sobre lo mostrado por la escudería que ganó los últimos siete títulos de Fórmula 1: “No me creo nada ni de Mercedes ni de lo que veo de los demás equipos. Todavía es demasiado pronto”. Y también analizó a su Ferrari: “Más o menos, lo que estamos viendo del coche es lo que esperábamos. Estamos contentos con lo que vemos y relativamente satisfechos con la correlación entre pista y simulación. Y ahora lo que hace falta ver es dónde están los demás”.

