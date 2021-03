Los insólitos argumentos que dio Gabigol luego de haber sido detenido por participar en una fiesta en un casino clandestino

Gabriel Barbosa fue atrapado en un casino clandestino

En las últimas horas Gabriel Barbosa, popularmente conocido como Gabigol, acaparó la atención pública por un escándalo que lo involucró en Brasil. En esta oportunidad, la figura que le dio al Flamengo la Copa Libertadores del 2019 no se destacó por sus conquistas, sino por su participación en una fiesta organizada en un casino clandestino de su país.

El artillero de 24 años fue detenido en la madrugada del domingo en una fiesta con cerca de 200 personas en un casino clandestino en San Pablo pese al toque de queda vigente en la mayor ciudad de Brasil para combatir el coronavirus.

Lo llamativo fue el argumento que dio el futbolista para justificar su participación en la reunión ilegal que tuvo con sus amigos. “No estoy acostumbrado a ir al casino, lo único que juego es un videojuego. Estaba con mis amigos y fuimos a comer. Cuando me iba, llegó la policía y les dijo a todos que se fueran al suelo. Me faltó sensibilidad por mi parte. Era mi último día de vacaciones y estaba feliz de estar con mis amigos. Además, usé mascarilla, y alcohol en gel... Cuando me di cuenta de que había un poco más de gente de la permitida, me iba a retirar”, deslizó el goleador en declaraciones brindadas a Rede Globo.

Según detalló la prensa local, cuando llegaron las autoridades el paulista “trató de esconderse con paños en la cabeza, detrás de chicas y sillas en el palco de lujo”. Incluso algunos medios aseguraron que se encontraba “debajo de una mesa” en el momento de la intervención policial.

El comisario Eduardo Brotero, responsable por la operación de la Policía Civil, explicó que todas las personas detenidas en el casino fueron liberadas para evitar aglomeración dentro de la propia comisaría pero que algunos serán procesados por promover juegos ilegales de azar o por violar las medidas restrictivas impuestas para frenar la pandemia.

La policía de San Pablo ha tenido que dispersar varias fiestas clandestinas, en algunas con hasta 600 personas, desde que el gobierno regional impuso nuevas medidas restrictivas para intentar frenar la propagación de la pandemia. Un toque de queda nocturno, el cierre de bares y restaurantes y la prohibición de eventos y fiestas que generen aglomeraciones, fueron algunas de estas.

Según la Policía, la mayoría de las personas sorprendidas en el casino estaba sin mascarilla, entre ellas Gabigol, que conquistó la medalla de oro con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y fue el goleador de la Liga brasileña en 2018 y 2019, así como de la Copa Libertadores en 2019.

En la ciudad paulista rige actualmente la llamada fase roja del plan de confinamiento, la más restrictiva, debido a que el estado, así como Brasil, viene registrando récords de muertes y casos de covid en los últimos días.

Brasil, actual epicentro global de la pandemia, registró cerca de 2.000 muertes por la enfermedad, con lo que el promedio de óbitos en la última semana se ubicó por encima de las 1.800 diarias por primera vez desde el inicio de la crisis.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Brasil acumulaba hasta el sábado 277.091 muertes y 11,4 millones de contagios, que lo convierten en el segundo país en el mundo con más víctimas y casos de covid, tan sólo superado por Estados Unidos.

